Тренд, який личить усім: як носити зірковий чубчик-шторку цієї осені

Чубчик-штора залишається одним із найбажаніших б'юті-трендів завдяки своїй універсальності та невибагливості у догляді. Цей елегантний елемент зачіски м'яко обрамляє обличчя та пасує власницям будь-якої форми та текстури волосся. Зірки вже давно визнали цей тренд.

У світі стрижок з'являються та зникають десятки тенденцій, але чубчик-штора вже котрий сезон поспіль утримує статус головного б'юті-фаворита. Світові зірки неодноразово поверталися до цього тренду й це був їхній найкращий вибір, пише Allure.

Що таке чубчик-штора та чому він підходить усім

Чубчик-штора – це подовжений чубчик, який м'яко обрамляє обличчя. Найкоротші пасма зазвичай сягають рівня брів, а довші м'яко розходяться по боках і лягають на вилиці.

Головний секрет популярності цього тренду – неймовірна універсальність. На відміну від прямого густого чубчика, ця версія пасує власницям будь-якої форми обличчя та текстури волосся. Крім того, чубчик-штора не має складної фази відростання, адже пасма природно зливаються із загальною довжиною.

Серед прихильниць цієї зачіски чимало світових зірок, зокрема Ніколь Кідман, Майлі Сайрус, Сабріна Карпентер, Джоді Тернер-Сміт та Чаппелл Роан.

Майлі Сайрус з чубчиком-шторкою: дивіться фото

Як попросити перукаря зробити чубчик-шторку

Щоб отримати бажаний результат, фахівці радять попросити у салоні м'який подовжений чубчик із проділом по центру або трохи збоку.

Обов'язково покажіть майстру кілька фото-референсів та розкажіть про свій щоденний ритуал укладки. Для власниць кучерявого волосся експерти рекомендують стрижку на сухі пасма, адже локони помітно "підстрибують" після висихання.

Сабріна Карпентер з чубчиком-шторкою: дивіться фото

Секрети легкого стилізування

Для невимушеного повсякденного образу достатньо висушити волосся природним шляхом із легким текстуруючим спреєм. Якщо ж ви прагнете об'єму в стилі 1970-х, скористайтеся феном і круглою щіткою, викручуючи пасма у напрямку від обличчя.

Голлі Беррі з чубчиком-шторкою: дивіться фото

Ще одним найгарячішим трендом у зачісках став чубчик Наді Дорофєєвої з нульових, який вона нещодавно засвітила.