Естетика нульових років продовжує своє впевнене панування у модній індустрії. Це стосується абсолютно усього: одягу, взуття, аксесуарів та навіть зачісок. Співачка Надя Дорофєєва не відстає від трендів й нещодавно вона показала, як адаптувати ностальгічний елемент у зачісці під сучасні тенденції.

Камбек із 2000-х: косий чубчик знову на піку моди

У нульові роки саме боковий чубчик був головною візитівкою кожної модниці. Сьогодні цей тренд повертається у більш м'якій, невимушеній інтерпретації, надаючи зачісці руху та візуального об'єму. І все це взагалі без зміни довжини.



Надя Дорофєєва з косим чубчиком / Фото з інстаграму зірки

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Правильна підготовка. Сушіть волосся, коли воно зволожене на 70 – 80%. Не забудьте про легкий термозахист. Для тонких пасом додайте трохи мусу біля коренів. Формування чубчика. Сушіть передні пасма брашингом у протилежний бік від їхнього майбутнього положення. Коли волосся охолоне, перекиньте його назад – це створить розкішний об'єм і діагональну лінію. Опрацювання основної довжини. Розділіть волосся на великі секції та витягніть круглою щіткою, підкручуючи кінчики назовні. Уникайте дрібних та занадто пружних кучерів. Текстурна недбалість. Розділіть охолоджені пасма пальцями й додайте трохи спрею для створення легкого ефекту розслабленості.



Модний чубчик з нульових / Фото з Pinterest

Сміливі експерименти із волоссям демонструють не лише українські артистки, а й світові ікони стилю. Якщо Надя Дорофєєва робить ставку на грайливий чубчик без зміни довжини, то голлівудська зірка Зендея вразила публіку більш радикальним перевтіленням.

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