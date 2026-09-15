Эстетика нулевых годов продолжает уверенно доминировать в модной индустрии. Это касается абсолютно всего: одежды, обуви, аксессуаров и даже причесок. Певица Надя Дорофеева не отстает от трендов и недавно показала, как адаптировать ностальгический элемент в прическе под современные тенденции.

Камбэк из 2000-х: косая челка снова на пике моды

В нулевые годы именно боковая челка была главной визитной карточкой каждой модницы. Сегодня этот тренд возвращается в более мягкой, непринужденной интерпретации, придавая прическе движения и визуального объема. И все это вообще без изменения длины.



Надя Дорофеева с косой челкой / Фото из инстаграма звезды

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Правильная подготовка. Сушите волосы, когда они увлажнены на 70 – 80%. Не забудьте о легкой термозащите. Для тонких прядей добавьте немного мусса у корней. Формирование челки. Сушите передние пряди брашингом в сторону, противоположную их будущему положению. Когда волосы остынут, перекиньте их назад – это создаст роскошный объем и диагональную линию. Обработка основной длины. Разделите волосы на большие секции и вытяните круглой щеткой, подкручивая кончики наружу. Избегайте мелких и слишком упругих локонов. Текстурная небрежность. Разделите остывшие пряди пальцами и добавьте немного спрея для создания легкого эффекта расслабленности.



Модная челка из нулевых / Фото с Pinterest

Смелые эксперименты с волосами демонстрируют не только украинские артистки, но и мировые иконы стиля. Если Надя Дорофеева делает ставку на игривую челку без изменения длины, то голливудская звезда Зендея поразила публику более радикальным преображением.

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