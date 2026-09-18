В мире стрижек появляются и исчезают десятки тенденций, но челка-штора уже несколько сезонов подряд остается главным фаворитом в сфере красоты. Мировые звезды неоднократно возвращались к этому тренду, и это был их лучший выбор, пишет Allure.

Что такое челка-штора и почему она подходит всем

Челка-штора – это удлиненная челка, которая мягко обрамляет лицо. Самые короткие пряди обычно достигают уровня бровей, а более длинные мягко расходятся по бокам и ложатся на скулы.

Главный секрет популярности этого тренда – невероятная универсальность. В отличие от прямой густой челки, эта версия подходит обладательницам любой формы лица и текстуры волос. Кроме того, у челки-шторы нет сложного периода отрастания, ведь пряди естественно сливаются с общей длиной волос.

Среди поклонниц этой прически немало мировых звезд, в частности Николь Кидман, Майли Сайрус, Сабрина Карпентер, Джоди Тернер-Смит и Чаппелл Роан.

Майли Сайрус с челкой-шторкой: смотрите фото

Как попросить парикмахера сделать челку-шторку

Чтобы получить желаемый результат, специалисты советуют попросить в салоне сделать мягкую удлиненную челку с пробором по центру или немного сбоку.

Обязательно покажите мастеру несколько фото-референсов и расскажите о своем ежедневном ритуале укладки. Для обладательниц вьющихся волос эксперты рекомендуют стрижку на сухие пряди, ведь локоны заметно "подпрыгивают" после высыхания.

Сабрина Карпентер с челкой-шторкой: смотрите фото

Секреты легкой укладки

Для непринужденного повседневного образа достаточно высушить волосы естественным путем с помощью легкого текстурирующего спрея. Если же вы хотите добиться объема в стиле 1970-х, воспользуйтесь феном и круглой щеткой, выкручивая пряди в направлении от лица.

Холли Берри с челкой-шторкой: смотрите фото

Еще одним самым горячим трендом в прическах стала челка Нади Дорофеевой из нулевых, которую она недавно засветила.