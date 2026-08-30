Мінус 10 років без уколів: який чубчик обрати після 50, щоб освіжити образ
Одна вдала стрижка здатна миттєво освіжити образ, додати волоссю відчутного об’єму та підкреслити красу очей. Стилісти зауважують, що сучасні чубчики більше не обтяжують обличчя, а м’яко обрамляють його, створюючи невимушений стиль.
Протягом тривалого часу жінки вірили, що ніби після п'ятдесяти років про чубчик краще забути. Насправді стилісти радять відмовитися лише від одного варіанта – густої, прямої лінії, яка наче закриває обличчя та привертає зайву увагу до нижньої частини щелепи. Нині в моду повернулася динаміка, текстура та плавні переходи, які пасують кожній жінці, пише видання Interia Kobieta.
Чубчик для жінок за 50 років
Справжньою безпрограшною класикою вважається чубчик-шторка, який ще називають curtain bangs. Його зазвичай розділяють по центру чи з легким зміщенням убік, завдяки чому пасма м'яко огортають вилиці та скроні, плавно розчиняються в загальній довжині й візуально витягують овал обличчя. До того ж ця форма бездоганно пасує до боба, каре чи волосся до плечей і зовсім не вимагає щоденної укладки.
Схожого результату можна досягти й за допомогою плавного дугоподібного чубчика – U-bangs. У цій техніці майстер залишає коротші пасма посередині, а в напрямку до скронь поступово витягує довжину, через що вилиці стають чіткішими. Що цікаво, цей чубчик також не треба укладати, адже в міру відростання пасма самі акуратно лягають у зачіску.
Ще більше свободи дарує подовжений косий чубчик, який підійде тим, хто шукає максимальної простоти в догляді. Його асиметрична лінія підкреслює очі, додає образу невимушеності та легко піддається будь-яким трансформаціям.
Коли ж волоссю бракує природної густоти, найкращим порятунком стає напівпрозорий, невагомий чубчик wispy bangs або його текстурований аналог piecey bangs. Окремі повітряні пасма зовсім не забирають об'єм у решти зачіски, але делікатно прикривають лоб, пом'якшують мімічні зморшки та не потребують ретельного витягування випрямлячем.
Прихильницям європейського шику чудово підійде трохи щільніший французький варіант чубчика, який сягає брів і має навмисно легку недбалість. Він ідеально підкреслює живу хвилясту текстуру волосся та виглядає природно без зайвих стайлінгів.
Стилісти видання запевнили, що вдалий чубчик ніколи не виглядає як окремий чужорідний елемент, а натомість підкреслює природну красу рис і дає змогу змінити стиль без радикальних експериментів із загальною довжиною.
До речі, оновити імідж можна не лише стрижкою, а й вдалим щоденним стайлінгом. Якщо ви не готові витрачати багато часу перед дзеркалом, раніше ми розповідали про зачіску, яку можна зробити за 30 секунд.