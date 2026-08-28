Головним хітом прийдешнього сезону стає flip-bun – проста й ефектна зачіска, для створення якої знадобиться лише одна резинка та менше ніж пів хвилини. Про це детальніше – пише видання Myself.

Стильна зачіска на осінь, яку можна легко повторити вдома

Flip-bun поєднує в собі легкість класичного хвоста та елегантність недбалого пучка. Головна особливість цієї зачіски полягає в тому, що під час останнього оберту резинки волосся витягують не повністю, а формують об'ємну петлю. Тоді кінчики пасом залишаються вільно спадати вниз, створюючи динамічний і невимушений силует.

Повторити цей б'юті-прийом надзвичайно просто. Спершу варто зачесати пасма назад пальцями або гребінцем. Ви можете зробити прямий чи боковий проділ або взагалі прибрати його.

Після цього почніть зав'язувати звичайний низький або середній хвіст за допомогою резинки. На останньому оберті залиште приблизно чверть довжини вільною, щоб кінчики волосся легко виглядали знизу.

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Що цікаво, ця зачіска є доволі універсальною, адже вона пасує до будь-якої події. Для розслабленого повсякденного образу пасма можна зібрати недбало та випустити кілька тонких локонів біля обличчя. Якщо ж потрібен стриманий вечірній чи офісний варіант, достатньо нанести на волосся трохи гелю для ідеально гладкого "мокрого" ефекту.

До речі, flip-bun чудово пасує до затишного осіннього гардероба. Зокрема, до об'ємних светрів, шарфів та класичних тренчів.