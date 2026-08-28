Главным хитом предстоящего сезона становится flip-bun – простая и эффектная прическа, для создания которой понадобится всего одна резинка и менее полуминуты. Подробнее об этом пишет издание Myself.

Стильная прическа на осень, которую легко повторить дома

Flip-bun сочетает в себе легкость классического хвоста и элегантность небрежного пучка. Главная особенность этой прически заключается в том, что при последнем обороте резинки волосы вытягивают не полностью, а формируют объемную петлю. При этом кончики прядей свободно спадают вниз, создавая динамичный и непринужденный силуэт.

Повторить этот бьюти-прием чрезвычайно просто. Сначала стоит зачесать пряди назад пальцами или расческой. Вы можете сделать прямой или боковой пробор либо вообще отказаться от него.

После этого начните завязывать обычный низкий или средний хвост с помощью резинки. На последнем витке оставьте примерно четверть длины свободной, чтобы кончики волос легко выглядывали снизу.

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Что интересно, эта прическа довольно универсальна, ведь она подходит для любого случая. Для непринужденного повседневного образа пряди можно собрать небрежно и выпустить несколько тонких локонов у лица. Если же нужен сдержанный вечерний или офисный вариант, достаточно нанести на волосы немного геля для идеально гладкого "мокрого" эффекта.

Кстати, flip-bun прекрасно сочетается с уютным осенним гардеробом. В частности, с объемными свитерами, шарфами и классическими тренчами.