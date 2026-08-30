Протягом тривалого часу жінки вірили, що ніби після п'ятдесяти років про чубчик краще забути. Насправді стилісти радять відмовитися лише від одного варіанта – густої, прямої лінії, яка наче закриває обличчя та привертає зайву увагу до нижньої частини щелепи. Нині в моду повернулася динаміка, текстура та плавні переходи, які пасують кожній жінці, пише видання Interia Kobieta.

Чубчик для жінок за 50 років

Справжньою безпрограшною класикою вважається чубчик-шторка, який ще називають curtain bangs. Його зазвичай розділяють по центру чи з легким зміщенням убік, завдяки чому пасма м'яко огортають вилиці та скроні, плавно розчиняються в загальній довжині й візуально витягують овал обличчя. До того ж ця форма бездоганно пасує до боба, каре чи волосся до плечей і зовсім не вимагає щоденної укладки.

Чубчик для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Схожого результату можна досягти й за допомогою плавного дугоподібного чубчика – U-bangs. У цій техніці майстер залишає коротші пасма посередині, а в напрямку до скронь поступово витягує довжину, через що вилиці стають чіткішими. Що цікаво, цей чубчик також не треба укладати, адже в міру відростання пасма самі акуратно лягають у зачіску.

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Стильний чубчик для жінок / Фото Pinterest

Ще більше свободи дарує подовжений косий чубчик, який підійде тим, хто шукає максимальної простоти в догляді. Його асиметрична лінія підкреслює очі, додає образу невимушеності та легко піддається будь-яким трансформаціям.

Який чубчик зробити жінкам за 50 років / Фото Pinterest

Коли ж волоссю бракує природної густоти, найкращим порятунком стає напівпрозорий, невагомий чубчик wispy bangs або його текстурований аналог piecey bangs. Окремі повітряні пасма зовсім не забирають об'єм у решти зачіски, але делікатно прикривають лоб, пом'якшують мімічні зморшки та не потребують ретельного витягування випрямлячем.

Модний чубчик на осінь / Фото Pinterest

Прихильницям європейського шику чудово підійде трохи щільніший французький варіант чубчика, який сягає брів і має навмисно легку недбалість. Він ідеально підкреслює живу хвилясту текстуру волосся та виглядає природно без зайвих стайлінгів.

Стильна зачіска на осінь / Фото Pinterest

Стилісти видання запевнили, що вдалий чубчик ніколи не виглядає як окремий чужорідний елемент, а натомість підкреслює природну красу рис і дає змогу змінити стиль без радикальних експериментів із загальною довжиною.

До речі, оновити імідж можна не лише стрижкою, а й вдалим щоденним стайлінгом. Якщо ви не готові витрачати багато часу перед дзеркалом, раніше ми розповідали про зачіску, яку можна зробити за 30 секунд.