У тренди неочікувано вриваються джинси з цікавою деталлю: як стильно носити модель восени

Цього сезону у нас є величезний вибір трендових джинсів, і це не може не радувати. Вибір настільки великий, що для кожної знайдеться щось своє. Несемо вам нову модель, яка неочікувано увірвалася у тренди – джинси з баскою.

Баска дуже довгий час вважалася застарілим та нецікавим елементом одягу. Спідниці та сукні з акцентною деталлю на талії не радили абсолютно усі стилісти. І ось у баски нове життя – вона повернулася з джинсами, пише український Vogue.

Як носити джинси з баскою: базові формули

Джинси з баскою – це вже яскрава деталь вашого образу, тому щось вигадувати неймовірне не доведеться. Доповнюйте модель лаконічним гольфом, стриманим взуттям та елегантними аксесуарами. Баска – це вже прикраса вашого лука.



Сині джинси з баскою та чорний гольф / Фото з Pinterest

Також можна сміливо вибирати джинси з баскою у стилі бохо. Це буде не просто лаконічна спідничка поверх джинсів, а щось більш яскраве та феєричне. Знову ж таки, така деталь не потребує додаткових зайвих акцентів.



Як носити джинси з баскою восени / Фото з Pinterest

Баску на джинсах дуже класно можна урівноважити блузкою з рукавами-ліхтариками. Додайте сюди в'язану жилетку, яка знову повернулася у моду, кілька акцентних прикрас і ваш образ вже заграє новими фарбами.

Джинси з баскою та сорочка з жилеткою: дивіться фото

До речі, в'язані затишні речі ідеально впишуться в осінній аутфіт з джинсами, прикрашеними баскою. Різні фактури, різні кольори, легка багатошаровість зроблять лук цікавим та небанальним.

Джинси з баскою та в'язана кофтинка: дивіться фото

І щодо багатошаровості. Джинси з баскою сміливо можна використовувати для створення шарів восени. Раніше 24 Канал поділився головними прийомами багатошаровості.