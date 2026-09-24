Баска очень долгое время считалась устаревшим и неинтересным элементом одежды. Юбки и платья с акцентной деталью на талии не рекомендовали абсолютно все стилисты. И вот у баски появилась новая жизнь – она вернулась в моде вместе с джинсами, пишет украинский Vogue.

Как носить джинсы с баской: базовые формулы

Джинсы с баской – это уже яркая деталь вашего образа, поэтому придумывать что-то невероятное не придется. Дополняйте модель лаконичным гольфом, сдержанной обувью и элегантными аксессуарами. Баска – это уже украшение вашего образа.



Синие джинсы с баской и черный гольф / Фото с Pinterest

Также можно смело выбирать джинсы с баской в стиле бохо. Это будет не просто лаконичная юбочка поверх джинсов, а что-то более яркое и фееричное. Опять же, такая деталь не требует дополнительных акцентов.



Как носить джинсы с баской осенью / Фото с Pinterest

Баску на джинсах очень удачно можно сбалансировать блузкой с рукавами-фонариками. Добавьте сюда вязаный жилет, который снова вернулся в моду, несколько акцентных украшений – и ваш образ уже заиграет новыми красками.

Джинсы с баской и рубашка с жилеткой: смотрите фото

Кстати, уютные вязаные вещи идеально впишутся в осенний аутфит с джинсами, украшенными баской. Различные фактуры, разные цвета, легкая многослойность сделают лук интересным и небанальным.

Джинсы с баской и вязаная кофта: смотрите фото

А что касается многослойности. Джинсы с баской смело можно использовать для создания слоев осенью. Ранее 24 Канал поделился основными приемами многослойности.