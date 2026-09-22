Очень многие мировые стилисты, фэшн-блогеры и звезды используют этот прием. Он позволяет не только одновременно носить много любимых вещей, но и выполняет важную функциональную роль. Утром, когда прохладно, вы можете надеть на себя все сразу, а днем, когда выходит солнышко, превратить некоторые детали в стильные аксессуары. Делать это довольно просто, однако есть свои нюансы.



Как легко создать многослойный образ / Фото из инстаграма Sake store

Как создать многослойный образ на осень: готовые формулы

Вот список самых популярных и стильных приемов многослойности:

рубашка под свитер, худи или свитшот. Классика, когда из-под верхней одежды выглядывают воротник, манжеты и нижний край рубашки;

накинутый или завязанный свитер. Его можно завязать на талии, по диагонали через плечо или просто накинуть на плечи поверх пиджака, пальто или платья;



Яркий многослойный образ / Фото из инстаграма Nic & Liv

рубашка как верхний слой. Надевается расстегнутой поверх базовой футболки, майки или лонгслива;

тонкая водолазка под рубашку или платье. Отличный способ носить летние платья на бретелях или комбинации в холодное время года;

жакет или пиджак под пальто или тренч. Создает четкую структуру и придает дорогого вида;

жилет поверх рубашки или футболки. Это может быть как вязаный оверсайз-жилет, так и костюмный жилет на голую кожу или рубашку;



Жилет для многослойности образа / Фото из инстаграма Millie Holmes

двойной деним. Сочетание джинсовой рубашки или куртки, надетой под объемное пальто или тренч;

базовая белая футболка, что выглядывает из-под верхнего слоя. Футболку можно надеть под более короткий джемпер или худи, где снизу будет видна контрастная белая полоска ткани;

юбка или платье поверх штанов. Смелый трендовый прием для тех, кто любит эксперименты;

кардиган под жакет. Добавляет уюта и позволяет играть с текстурами (например, трикотаж + плотная шерсть).



Классический образ с элементами многослойности / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

Кстати, недавно известная блогерка Даша Квиткова как раз показала классный лук с элементами многослойности и колорблокинга.