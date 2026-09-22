Очень многие мировые стилисты, фэшн-блогеры и звезды используют этот прием. Он позволяет не только одновременно носить много любимых вещей, но и выполняет важную функциональную роль. Утром, когда прохладно, вы можете надеть на себя все сразу, а днем, когда выходит солнышко, превратить некоторые детали в стильные аксессуары. Делать это довольно просто, однако есть свои нюансы.
Как легко создать многослойный образ / Фото из инстаграма Sake store
Как создать многослойный образ на осень: готовые формулы
Вот список самых популярных и стильных приемов многослойности:
рубашка под свитер, худи или свитшот. Классика, когда из-под верхней одежды выглядывают воротник, манжеты и нижний край рубашки;
накинутый или завязанный свитер. Его можно завязать на талии, по диагонали через плечо или просто накинуть на плечи поверх пиджака, пальто или платья;
Яркий многослойный образ / Фото из инстаграма Nic & Liv
рубашка как верхний слой. Надевается расстегнутой поверх базовой футболки, майки или лонгслива;
тонкая водолазка под рубашку или платье. Отличный способ носить летние платья на бретелях или комбинации в холодное время года;
жакет или пиджак под пальто или тренч. Создает четкую структуру и придает дорогого вида;
жилет поверх рубашки или футболки. Это может быть как вязаный оверсайз-жилет, так и костюмный жилет на голую кожу или рубашку;
Жилет для многослойности образа / Фото из инстаграма Millie Holmes
двойной деним. Сочетание джинсовой рубашки или куртки, надетой под объемное пальто или тренч;
базовая белая футболка, что выглядывает из-под верхнего слоя. Футболку можно надеть под более короткий джемпер или худи, где снизу будет видна контрастная белая полоска ткани;
юбка или платье поверх штанов. Смелый трендовый прием для тех, кто любит эксперименты;
кардиган под жакет. Добавляет уюта и позволяет играть с текстурами (например, трикотаж + плотная шерсть).
Классический образ с элементами многослойности / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick
Кстати, недавно известная блогерка Даша Квиткова как раз показала классный лук с элементами многослойности и колорблокинга.