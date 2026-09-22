Дуже багато світових стилістів, фешн-блогерок, зірок користуються цим прийомом. Він дозволяє не тільки одночасно вигулювати багато своїх улюблених речей, а і має важливу функціональну місію. Вранці, коли прохолодно, ви можете одягнути на себе все одразу, а вдень, коли виходить сонечко, трансформувати деякі деталі у стильні аксесуари. Робити це доволі просто, проте є свої нюанси.



Як легко створити багатошаровий образ / Фото з інстаграму Sake store

Як створити багатошаровий образ на осінь: готові формули

Ось список найпопулярніших і найстильніших прийомів багатошаровості:

сорочка під светр, худі чи світшот. Класика, де з-під верхнього одягу визирають комірець, манжети та нижній край сорочки;

накинутий або зав’язаний светр. Його можна зав’язати на талії, по діагоналі через плече або просто накинути на плечі поверх піджака, пальта чи сукні;



Яскравий багатошаровий образ / Фото з інстаграму Nic & Liv

сорочка як верхній шар. Одягається розстебнутою поверх базової футболки, майки або лонгсліва;

тонка водолазка під сорочку або сукню. Чудовий спосіб носити літні сукні на бретелях або комбінації в холодну пору року;

жакет або піджак під пальто чи тренч. Створює чітку структуру та додає дорогого вигляду;

жилет поверх сорочки або футболки. Це може бути як в’язаний оверсайз-жилет, так і костюмний жилет на голе тіло чи сорочку;



Жилет для багатошаровості образу / Фото з інстаграму Millie Holmes

подвійний денім. Поєднання джинсової сорочки або куртки, вдягнутої під об’ємне пальто чи тренч;

базова біла футболка, що визирає з-під верхнього шару. Футболку можна одягти під коротший джемпер або худі, де знизу буде видно контрастну білу смужку тканини;

спідниця або сукня поверх штанів. Сміливий трендовий прийом для тих, хто любить експерименти;

кардиган під жакет. Додає затишку та дозволяє гратися з текстурами (наприклад, трикотаж + щільна вовна).



Класичний образ з елементами багатошаровості / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

До речі, нещодавно відома блогерка Даша Квіткова якраз показала класний лук з елементами багатошаровості та колорблокінгу.