Солодка естетика 60-х Syrupcore: ці кольори будуть у моді в 2027 році та їх вже можна носити

Показники модних барометрів переконують: на зміну суворому мінімалізму повертається грайлива естетика 1960-х із її ніжною та вишуканою палітрою. Модні будинки оголосили еру Syrupcore – стилю, натхненного соковитими фруктовими сиропами, пастельними сорбетами та ніжними відтінками, які хочеться приміряти прямо зараз.

Тільки-но ми звикли до стриманої бази, світові подіуми підірвала хвиля ностальгічної ніжності та соковитих барв. На показах Courrèges, Chloé, Dior та Mulberry дизайнери представили колекції сезону весна-літо 2027, де головною фішкою стала саме "кондитерська" гама, пише французький Vogue. І хоча ці лінійки орієнтовані на майбутній теплий сезон, стилісти переконують: чекати літа зовсім не обов'язково – додавати ці трендові барви у свій гардероб можна вже зараз.

Які кольори в моді у 2026 та 2027 роках

Весняно-літні колекції 2027 року доводять, що в моді будуть цукеркові відтінки, кольори карамельок, сорбетів та фруктових сиропів. Це пастельні відтінки, які нагадують безтурботне дитинство, чистоту та легкість.



Колекція Dior весна-літо 2027 / Getty Images

На перший план виходять ніжно-блакитні відтінки, колір вершкового масла, уся палітра ніжно-рожевих та лілових відтінків, кольори морської хвилі. Також у вашому гардеробі можуть бути й більш насичені кольори, наприклад, світло-коричневі, помаранчеві, відтінки бордової палітри.

Які кольори в тренді 2027: дивіться фото

Також в моді будуть кольори фісташки, дині та помаранчевого сорбету. Це свіжі й "смачні" нюанси зеленого та помаранчевого, які миттєво підносять настрій у похмурі дні. До речі, ці кольори класно поєднуються з дуже багатьма іншими відтінками.

Які кольори будемо носити у 2027 році: дивіться фото

І хоч літо наступного року ще не настало, проте його модні тренди вже активно обговорюються та навіть приміряються модницями. Читайте, що ми будемо носити влітку та які тренди можна вже додавати у свої луки.