Свіжа альтернатива чорній класиці: модниці тепер обирають цей колір колготок на осінь

Осінь – це такий період, коли ми можемо сміливо експериментувати з нашаруванням, затишними фактурами та пробувати нові кольорові поєднання. І якщо зазвичай для осінніх аутфітів ми обираємо чорні чи бежеві колготи, то цього сезоні ці кольори поступаються місцем новому фавориту, який додає образу особливого французького шику.

За спостереженнями українського Vogue, головним мастхевом сезону стають колготки елегантного сірого кольору, які впевнено витісняють чорні та бежеві варіанти. Цей відтінок має значно делікатніший вигляд, не створює різкого контрасту в образі та водночас слугує розкішним візуальним акцентом. Свіжу ідею на подіумах задали Jil Sander, Bottega Veneta, Chloé та Mugler, довівши практичність та благородство сірої палітри.

Сірі колготи в образі Jil Sander: дивіться фото

Бренди пропонують носити такі колготки у найрізноманітніших фактурах, адаптованих під будь-який настрій і погоду. У тренді опинилися як тонкі напівпрозорі капронові вироби для сміливих поєднань із мікрошортами чи спідницями, так і щільні вовняні моделі в рубчик, які дарують приємне тепло.



Як носити теплі сірі колготи восени / Фото з інстаграму

Головна перевага сірих колготок – у їхній комбінаторності та універсальності. Вони органічно доповнюють стриманий монохромний лук, а також вишукано балансують яскраві речі на кшталт соковитих жовтих суконь чи смарагдових туфель-човників.



З чим поєднувати сірі колготи восени / Фото з інстаграму snazzyyazi

Серед готових подіумних формул варто звернути увагу на ансамбль зі скульптурною вовняною сукнею та лакованими дербі від Bottega Veneta. Своєю чергою дизайнери Burberry рекомендують римувати сірий капрон із жіночним тренчем, декорованим рюшами, та туфлями Мері Джейн.

Сірі колготи в образі Burberry: дивіться фото

Вдало завершити осінній сет допоможе акцентний верхній одяг у глибоких винних, фіолетових чи класичних червоних відтінках.