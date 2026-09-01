Lady 24 Краса Глибокі, вишукані та незвичні: неочікувані кольори педикюру, перед якими ви не зможете встояти
1 вересня, 12:00
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Глибокі, вишукані та незвичні: неочікувані кольори педикюру, перед якими ви не зможете встояти

Юлія Бражнік

На настання холодного сезону та перехід на закрите взуття можна дивитися як на привід для стильних експериментів із палітрою. Нейл-майстри переконують, що осінь — ідеальний час вийти за межі звичних стриманих варіантів і спробувати неординарні відтінки.

Експерти пропонують звернути увагу на ненав'язливу, але глибоку гаму, яка додає образу вишуканості, пише Allure. Відтінки дійсно цікаві – денім, підпалений коричневий, насичений жовто-золотий та інші. Дивіться, надихайтеся та підіймайте собі настрій такими б’юті дрібничками.

Серед найцікавіших рішень сезону виділяють джинсовий синій, який слугує чудовою альтернативою сірому чи чорному. Цей складний попелясто-синій тон нагадує про холодну осінню погоду та пасує до деніму, створюючи цілісний аутфіт.


Колір деніму для педикюру 2026 / Фото з Pinterest 

Для тих, хто шукає затишну альтернативу класиці, підійде теплий карамельно-шоколадний діапазон. Кавові, пряні та глибокі коричневі тони додають нігтям доглянутого й дорогого вигляду. Так званий підпалений коричневий стане універсальним відтінком на осінь.


Модний відтінок педикюру на осінь 2026 / Фото з Pinterest 

Не менш містичний вигляд має аметистовий із "желейним" фінішем: такий глибокий фіолетовий колір із легким скляним ефектом підкреслює текстуру та має дуже шляхетний вигляд. 


Модний відтінок педикюру / Фото з Pinterest

Любителям нетривіальних барв нейл-майстри рекомендують звернути увагу на відтінок гірчиці або стиглого оливкового. Оливковий зелений поєднує природну естетику осені й виступає теплою базою. А гірчично-золотистий чи жовто-золотавий додасть делікатного ретро-акценту та м'якого тепла в прохолодні дні.


Оливковий колір для педикюру 2026 / Фото з Pinterest 

Доглянуті пальчики в закритому взутті – це лише частина осіннього догляду за собою. Пропонуємо дізнатися більше про те, які тренди манікюру підкорюють цей сезон, аби підібрати ідеальну пару дизайнів на руках і ногах.

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