Експерти пропонують звернути увагу на ненав'язливу, але глибоку гаму, яка додає образу вишуканості, пише Allure. Відтінки дійсно цікаві – денім, підпалений коричневий, насичений жовто-золотий та інші. Дивіться, надихайтеся та підіймайте собі настрій такими б’юті дрібничками.

Серед найцікавіших рішень сезону виділяють джинсовий синій, який слугує чудовою альтернативою сірому чи чорному. Цей складний попелясто-синій тон нагадує про холодну осінню погоду та пасує до деніму, створюючи цілісний аутфіт.



Колір деніму для педикюру 2026 / Фото з Pinterest

Для тих, хто шукає затишну альтернативу класиці, підійде теплий карамельно-шоколадний діапазон. Кавові, пряні та глибокі коричневі тони додають нігтям доглянутого й дорогого вигляду. Так званий підпалений коричневий стане універсальним відтінком на осінь.

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Модний відтінок педикюру на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Не менш містичний вигляд має аметистовий із "желейним" фінішем: такий глибокий фіолетовий колір із легким скляним ефектом підкреслює текстуру та має дуже шляхетний вигляд.



Модний відтінок педикюру / Фото з Pinterest

Любителям нетривіальних барв нейл-майстри рекомендують звернути увагу на відтінок гірчиці або стиглого оливкового. Оливковий зелений поєднує природну естетику осені й виступає теплою базою. А гірчично-золотистий чи жовто-золотавий додасть делікатного ретро-акценту та м'якого тепла в прохолодні дні.



Оливковий колір для педикюру 2026 / Фото з Pinterest

Доглянуті пальчики в закритому взутті – це лише частина осіннього догляду за собою. Пропонуємо дізнатися більше про те, які тренди манікюру підкорюють цей сезон, аби підібрати ідеальну пару дизайнів на руках і ногах.