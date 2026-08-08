Сумка-сідло вривається у тренди: зірки окнули цей аксесуар на осінь

Певні аксесуари не просто доповнюють образ, а задають йому тон уже з першого погляду. Саме так працює сумка, яка поєднує стриману елегантність і практичність. Її форма легко вписується у щоденний гардероб і водночас читається як річ з характером. Саме тому сумка-сідло так швидко завоювала популярність.

Не складно здогадатися, що свою назву ця сумка отримала через схожість із сідлом. Останнім часом найпопулярнішими моделями цієї форми є сумки від DeMellier. Вони давно мають помітне коло прихильниць серед зірок і представниць королівських родин, пише Woman & Home. На цьому тлі бренд особливо впевнено просуває модель Siena Saddle, яка вже встигла потрапити до списків модних речей на кожен день.

Ще у 2025 році сумку Siena Saddle помітили в гардеробах королеви Камілли та Кеті Голмс. Для DeMellier це логічне продовження фірмового стилю, де лаконічна форма, якісна фурнітура і зручність важать не менше за зовнішній вигляд.

Кеті Голмс з сумкою-сідлом: дивіться фото

Сумка-сідло має одну унікальну особливість – вона може стати родзинкою ділового стилю, прикрасою вечірнього і навіть повсякденного образу з джинсами та кросівками. Ось як ще можна носити трендову сумку-сідло:



З чим носити коричневу сумку-сідло / фото з інстаграму

Сумка-сідло поєднує в собі невимушений кантрі стиль і витончену елегантність, завдяки чому легко доповнює як повсякденні джинси, так і вечірні сукні. Вона неймовірно зручна у носінні: округла анатомічна форма не заважає при ходьбі, а регульований ремінець через плече залишає руки повністю вільними.



Сумка-сідло знову в моді восени 2026 / фото з інстаграму

Для тих, хто шукає річ не на один сезон, сумка-сідло має переконливий вигляд завдяки універсальності. Вона легко поєднується з прямими штанами, сукнями міді, жакетами без зайвої декорації та взуттям на пласкій підошві або невисоких підборах.

Така сумка може цілком стати частиною базового гардероба, який повинна мати кожна жінка.