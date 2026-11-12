Ідеальна інвестиція в гардероб: ця плетена сумка стала головним хітом сезону

У нескінченних пошуках універсальної сумки для активного життя дизайнери запропонували безпрограшний варіант, який підкорив світові подіуми. Модні доми зробили головним трендом плетені тоути, що гармонійно поєднують розкішне ремесло з повсякденною практичністю.

Пошук місткого та водночас стильного аксесуара нарешті увінчався успіхом завдяки тріумфальному поверненню плетених тоутів у форматі оверсайз, пише ELLE. Модні будинки Bottega Veneta, Dries Van Noten, Courrèges та Altuzarra вивели на подіуми велетенські сумки фактурного плетіння, перетворивши цю утилітарну річ на виразний модний маніфест.



Плетена сумка оверсайз повернулася в моду / Фото з інстаграму whowhatwear.uk

Головна причина шаленої популярності такого аксесуара полягає у вишуканій грі фактур. На відміну від звичних гладких шкіряних шоперів або текстильних торбинок із логотипами, велике плетіння додає глибини навіть найпростішому базовому комплекту з класичної сорочки або затишного трикотажу. Насправді на цю зиму можна обирати і невеличкі плетені моделі, граючи на контрастах об'ємів та фактур.



Як стильно носити плетену сумку / Фото з Pinterest

Плетена шкіряна сумка перестала асоціюватися винятково з літнім відпочинком і соломою, ставши повноцінною базою для осені та зими. Щільні переплетення натуральної шкіри або замші бездоганно римуються з фактурними вовняними пальтами, об'ємними пуховиками, багатошаровими в'язаними светрами та високими чоботами.



Модні сумки на зиму 2027 / Фото з Pinterest

Палітра трендових моделей орієнтована на практичність і благородство: найактуальнішими залишаються глибокий шоколадний, карамельний, коньячний, насичений чорний, теплий молочний та бордовий відтінки. Такі кольори не лише підкреслюють майстерність роботи зі шкірою, а й легко інтегруються в будь-який капсульний гардероб.



Модні кольори сумок на зиму 2027 / Фото з Pinterest

Практичність оверсайз-тоута важко переоцінити, адже він легко вміщує робочий ноутбук, косметичку, щоденник і всі необхідні дрібниці для активного дня. Завдяки плетеній структурі матеріал демонструє зносостійкість, не боїться випадкових потертостей у міському транспорті та зберігає бездоганний вигляд під час щоденних поїздок.

Універсальність такої сумки дозволяє без зусиль адаптувати її під будь-яку подію протягом доби. Суворий офісний образ можна легко перетворити на вечірній лук для ресторану, просто пов'язавши на ручку сумки шовкову хустку або підібравши контрастний шкіряний ремінь у тон. До речі, цього сезону шовкова хустка максимально в моді, й ми вже знаємо, як її стильно носити.