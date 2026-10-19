Це 5 наймодніших светрів з подіумів, які ви захочете носити просто зараз

З настанням прохолоди затишний трикотаж виходить на перший план і стає основою наймодніших повсякденних комбінацій. Свіжі колекції провідних модних домів пропонують відійти від нудної бази та поглянути на знайомі теплі речі крізь призму виразного дизайну.

Свіжі покази провідних брендів та виходи модниць на вулиці під час Тижнів моди показали, що светри стають не просто затишним одягом для прохолодних днів, а й головним трендом та фішкою образу. Редактори ELLE виділили ключові трикотажні силуети на цей холодний сезон. Дизайнери переосмислили затишну базу, поєднавши повсякденну практичність зі сміливими акцентами для самовираження.

Які светри в моді восени 2026

Подіуми доводять, що светр давно перестав бути суто утилітарною річчю проти негоди. Сьогодні це головний елемент теплого гардероба, який задає настрій усьому образу завдяки вивіреним деталям:

Пуловери зі спортивною графікою та логотипами. Естетика спортивного шику від Tory Burch і Tommy Hilfiger перетворює звичайний трикотаж на модну заяву. Стилізувати їх радять на контрасті: носіть графічний джемпер із жіночною яскравою спідницею міді або невимушеним широким денімом.

Які светри в моді: дивіться фото

Лаконічні круглі вирізи (crewneck). Вічна класика знову на піку завдяки бездоганному крою у Loewe та Stella McCartney. Їхня перевага полягає в універсальності, адже мінімалістичний джемпер прямого крою легко вписується у будь-який стиль.

Светр з круглим вирізом: дивіться фото

Романтичні квіткові мотиви. Рослинні принти, флористичні мотиви та вишивка, помічені на показах Stine Goya й Monse, додають осінньому гардеробу ніжності. Такий светр стає головним акцентом стриманого луку та миттєво освіжає портретну зону.



Светр з вишивкою у вигляді квітів / Фото з інстаграму

Невагомі моделі з V-подібним вирізом. Тонкий пуловер з глибоким декольте, як у колекціях Tod's і Sandy Liang, створює витончену вертикаль і підійде для створення вишуканої багатошаровості. Його неймовірно стильно надягати поверх контрастної цупкої сорочки або носити самостійно на голе тіло у спокійних пастельних відтінках.

Модні светри на осінь 2026: дивіться фото

Фактурне плетіння, перфорація та цікаві деталі. Дизайнери Prada, Michael Kors та Brunello Cucinelli зробили ставку на об'ємні шахові візерунки, перфорацію металевими люверсами та повітряний ажур. Складна тактильна поверхня додає глибини навіть монохромному вбранню й перетворює звичний теплий джемпер на артоб'єкт.



Які светри носити восени 2026 / Фото Zalando

Цього сезону ставка робиться на індивідуальність та гру протилежностей. Обирайте затишний фасон, комбінуйте незвичні текстури з базовими речами та сміливо виражайте свій настрій у кожному осінньому виході. Цього сезону також в моді ще один затишний тренд – оксамитові речі.