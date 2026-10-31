Lady 24 Мода Елегантна зима: 5 ошатних светрів для вишуканих вечірніх виходів
31 жовтня, 14:00
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Елегантна зима: 5 ошатних светрів для вишуканих вечірніх виходів

Юлія Бражнік

Затишний трикотаж давно перестав бути лише функціональним предметом й перетворився на фаворита вечірнього гардероба. Пластичні силуети, шляхетний кашемір та витончені вирізи доводять, що комфортна зимова мода може мати по-справжньому спокусливий й урочистий вигляд.

Цієї зими спостерігатимемо тріумфальне повернення ошатних джемперів після показів Schiaparelli й Tom Ford та стильних виходів модниць на вулиці під час Тижня моди, пише ELLE. Дизайнери переосмислили традиційне в'язане полотно, додавши йому виразних спокусливих деталей: делікатного драпірування, плавних ліній та ефектних вирізів.

Модні светри для вечірніх виходів

Щоб інтегрувати подіумні тенденції у вечірній гардероб, стилісти радять шукати баланс між теплом і спокусливістю, обираючи моделі з однією акцентною деталлю. У центрі уваги опинилися п'ять найвиразніших фасонів для особливих подій:

  • моделі на запах. Силует, натхненний естетикою балетного костюма від Alaïa та & Other Stories, м'яко акцентує талію та надає фігурі витончених пропорцій;


Светр з запахом на зиму / Фото з Pinterest 

  • оголені плечі. Кашемірові светри з оголеними плечима красиво підкреслюють ключиці, створюючи магнетичний і розслаблений настрій без зайвих зусиль;


Светр з оголеними плечима з джинсами / Фото з інстаграму

  • глибокий U-подібний або V-виріз. Сміливі варіанти, натхненні колекціями Prada та Zimmermann, чудово контрастують зі щільним плетінням і дозволяють продемонструвати делікатні мереживні бра;


Светр з глибоким вирізом / Фото з Pinterest 

  • відкрита спина. Лаконічні спереду светри створюють винятковий вау-ефект завдяки несподіваній лінії відкритої спини ззаду;


Светр з глибоким вирізом на спині / / Фото з Pinterest 

  • трикотажні халтери без рукавів. Тонкі топи з американською проймою зручно вдягати під оверсайз-жакети, шкіряні пальта або екошуби для створення багатошарових луків.


Трикотажний светрик без рукавів / Фото з Pinterest

Ошатний трикотаж бездоганно римується із шовковими максі-спідницями, прямими палаццо зі стрілками та виразними золотими прикрасами. Якщо ви вже формуєте базу на холодний сезон, то ловіть моделі наймодніших светрів, які стануть ідеальною основою для затишних повсякденних комбінацій.

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