Мінімалізм на паузі: ось тренд, який обиратимуть усі у 2027 році

Стримана естетика та нейтральна база поступово відходять у минуле, поступаючись місцем сміливим рішенням і творчим експериментам. На модному горизонті замайорів максималізм, покликаний повернути гардеробу яскраві емоції та відчуття свята.

Світові подіуми офіційно прощаються із тихою розкішшю та стерильною простотою, пише французький Vogue. На зміну стриманим образам приходить новий максималізм, який робить головну ставку на живу людську майстерність, виразні емоції та сміливе самовираження.

Суть цієї глобальної тенденції – у відмові від шаблонності на користь унікальності й тактильного задоволення від одягу. В епоху цифрових технологій дизайнери пропонують речі зі складними сенсами, де кожна деталь підкреслює індивідуальність, а не прагнення злитися з натовпом.

Модні тренди в одязі у 2027 році

У центрі уваги опиняються виразні об'єми та незвичні фактури. Наприклад, у Bottega Veneta дизайнерка Луїза Троттер пропонує носити шовкове хутро та гіпертрофоване фірмове плетіння intrecciato, доводячи, що масивний силует може мати надзвичайно елегантний вигляд.

Модні силуети на 2027 рік: дивіться фото

Головними акцентами гардероба стають нестандартні декоративні рішення та оптичні експерименти. Бренд Marni робить фокус на контрастних декоративних стібках замість ювелірних прикрас, трансформації класичного горошку та масивних аксесуарах із ручним розписом.

Модні деталі в одязі 2027

Вже наступного року ми носитимемо речі зі складною вишивкою, ботанічними мотивами та вивіреною асиметрією, як у колекції Джонатана Андерсона для Dior. Модні доми Chanel, Dries Van Noten і Jean Paul Gaultier також закликають комбінувати виразні кольори та колоритні принти в одному аутфіті.

Модне взуття на ботанічну тематику: дивіться фото

Одяг з об'ємними квітами в моді: дивіться фото

Потяг до виразності вже зараз простежується у сезонних речах, зокрема коли модниці обирають светри зі складною ажурною фактурою, об'ємними візерунками чи флористичним декором. Новий максималізм доводить, що вишуканий стиль більше не потребує суворих рамок. Дозвольте собі більше свободи, експериментуйте з деталями та насолоджуйтеся створенням власного неповторного образу.