Найголовніші осінні тренди, які варто забрати у свій гардероб жінкам 50+

Осінній сезон цього року приносить безліч цікавих ідей, які легко адаптувати для стильних образів жінок 50+. Не варто копіювати одразу всі подіумні новинки — вам буде достатньо обрати лише те, що підкреслює індивідуальність, пасує фігурі та дарує відчуття комфорту.

Авторка популярного модного блогу Chic Over 50 поділилася власним поглядом на актуальні тенденції та відібрала ті з них, які справді працюють у повсякденному гардеробі.

З чим експериментувати восени 2026 року

М'які чоботи зі збірками (Slouchy boots): у моду повертаються високі чоботи із невимушеною халявою із замші чи м'якої шкіри. Для гармонійного образу важливо правильно підібрати деталі стилізації.



Модне осіннє взуття, яке підійде жінкам 50+ / фото з інстаграму

Укорочені накидки та кейпи: елегантний спосіб додати багатошаровості. Вони додають жіночності та витонченості, хоч і вимагають продуманого поєднання з іншим одягом.



Верхній одяг на осінь для будь-якого віку / фото з інстаграму

Темний лаконічний денім: джинсові речі стають більш елегантними. У тренді глибокі темні відтінки, прямий крій та вивірені силуети, які чудово поєднуються з жакетами.



Модний колір джинсів на осінь 2026 / фото з інстаграму

Багата осіння палітра: цього сезону варто звернути увагу на відтінки стиглої ягоди, шоколадний, оливковий, томатний червоний, ніжний рожевий та глибокий синій.



Модні кольори на осінь для жінок 50+ / фото з інстаграму

Витончене взуття на низькому ходу: масивні підошви поступаються місцем акуратним лоферам, балеткам та моделям із ремінцем T-strap.



Яке взуття носити восени 2026 / фото з інстаграму

Виразні та місткі сумки: повертаються сумки з короткими ручками, вироби з фактурної шкіри під крокодила та об'ємні шопери, які стають головним акцентом аутфіту.



Які сумки в моді восени 2026 / фото з інстаграму

Класична клітинка: традиційний малюнок у сучасній стилізації додає речам перевіреного часом шику.



Осінній образ зі спідницею у клітинку / фото з інстаграму

Головне правило цього сезону — носити лише ті речі, у яких ви почуваєтеся впевнено. Тренди створені для натхнення, а не для жорстких рамок.

Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як грамотно комбінувати речі у перехідному гардеробі, читайте наш детальний матеріал про створення гармонійних осінніх комплектів.