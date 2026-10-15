5 streetstyle-трендів з Тижня моди в Парижі, які легко повторити

Спостерігати за вуличною модою завжди неймовірно корисно і набагато цікавіше, ніж просто вивчати подіумні звіти. Саме під час показів на вулицях можна підгледіти безліч класних трендів та готових стилістичних формул для реального життя.

Під час Тижня моди в Парижі героїні хронік наочно показали, які виразні акценти варто додати у свої повсякденні луки, перетворивши французьку столицю на головне джерело практичного натхнення. Стилісти виокремили п'ять ключових прийомів, які можна без зусиль запозичити до власного гардероба вже зараз, пише український Vogue.

Ефектний червоний акцент

Тренд на червону палітру залишається головним фаворитом поточної осені, проте дизайнери не наполягають на сміливому тотал-луці. Якщо ви не готові до монохромного ансамблю, достатньо розставити точкові акценти: додати насичену помаду до денного макіяжу або пов'язати червоний светр чи шарф як помітний аксесуар, або додати до образу червону сумку. Цей прийом миттєво освіжає образ і працює як колірний магніт на тлі сірого дня.

Червоний акцент в осінніх образах: дивіться фото

Хижий характер і леопардовий принт

Часи суцільного мінімалізму та бежевого осіннього затишку поступаються місцем сміливим рішенням, адже у вуличну моду тріумфально повернувся леопард.

Під час показів модниці обрали анімалістику саме у верхньому одязі, комбінуючи такі пальта з базовим трикотажем і темними штанами. Це працює завдяки контрасту фактур: активний малюнок стає візуальним центром образу, що не потребує додаткових прикрас.

Леопардовий принт знову в моді: дивіться фото

Лаконічний шкіряний тренч чи куртка

Це вічний і бездоганний осінній мотив, який гармонійно поєднує практичність із відчуттям статусності. Головним фаворитом став стриманий довгий плащ із гладкої шкіри (сподіваємося, з екошкіри) без зайвих декоративних деталей, що має самодостатній та дорогий вигляд. Також модниці виходили на вулиці Парижа у стильних укорочених шкіряних куртках різних кольорів: від чорного до зеленого та рудого.

Модні куртки на осінь 2026: дивіться фото

Класична та графічна клітинка

Осінь і картатий візерунок наче створені один для одного, даруючи особливий затишний настрій місту. Стилісти радять використовувати клітинку як виразну акцентну деталь у спокійних монохромних комплектах або ж поєднувати її з більш ексцентричним одягом. Такий геометричний принт додає аутфіту рельєфності та потрібного ритму.

Клітинка в осінньому образі: дивіться фото

Романтична блуза з бантом

Для тих, хто прагне зберегти витончену романтику в осінні будні, ідеальним вибором стане шовкова або невагома мереживна блуза. Особливу увагу варто звернути на моделі з бантами чи об'ємними комірами, які мають бездоганний вигляд у поєднанні з грубуватим денімом або елегантними спідницями. Це створює бажаний баланс між ніжністю та міською динамікою.

Блузки у бохо-стилі знову в моді: дивіться фото

Гарним і цілісним образ буде тоді, коли ви не тільки складете у стильний комплект одяг, а й додасте кілька б'юті-трендів, які показали нещодавно на світових подіумах.