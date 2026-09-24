6 найцікавіших трендів із Тижня моди в Лондоні: носитимуть усі модниці

Тиждень моди в Лондоні вкотре довів, що гардероб може бути сміливим, яскравим та динамічним. Дизайнери презентували безліч свіжих ідей, які легко адаптувати до повсякденного життя.

Британська столиця перехопила модну естафету та показала власне бачення ключових тенденцій. Цього разу подіум дивував контрастами: від витонченої естетики до футуристичного мінімалізму, пише Vogue. Якщо ви шукаєте натхнення для оновлення стилю, зверніть увагу на головні акценти, які пануватимуть у вуличній моді найближчим часом.

Білизняний стиль

Усі ці сукні, майки, шорти, штани, що нагадують спідню білизну чи піжами все ще залишаються у тренді. Тиждень моди у Лондоні це довів. Дизайнери стилізували бюстгальтери, тонкі бретелі, прозорі та мереживні елементи та корсети, поєднуючи з речами з інших стилів.

Білизняний стиль в моді: дивіться фото

Об'ємні квіти

Цю деталь ми вже бачили на тижні моди у Нью-Йорку і, схоже, це буде найгарячіший тренд в аксесуарах. Дизайнери створили цілі комплекти з 3D квітів або ж просто додавали великі квітки як акцент.

Образ з 3D-квітами: дивіться фото

Спортивний драматік одяг

На подіумі у Лондоні дизайнери представили образи у спортивному стилі, переосмислив його. Тут було багато декоративних деталей, яскравих кольорів та елегантних елементів.

Яскравий рожевий колір

На осінь вибираємо не делікатний ніжний рожевий, а яскравий насичений відтінок, який привертатиме до себе увагу. Його нічим не треба підкреслювати чи відтіняти – сміливо носіть яскравий рожевий як головний акцент свого образу.

Рожевий колір у трендах 2026 року: дивіться фото

Короткі шорти

Нам цей варіант підійде на теплу осінню погоду, бо дизайнери в Лондоні представили дійсно дуже короткі шорти, які нагадують плавки з 60-х років. Щоправда, це були дійсно елегантні моделі, деякі з них прикрашені камінням та іншим декором.

Модні шорти 2026: дивіться фото

Футуристичні образи

Це прям вау тренд, який ще довго не виходитиме з моди. Стримані кольори, чіткі лінії, гладкі фактури, лаконічність та функціональність – ідеальний варіант одягу для сучасної людини.

Футуристичність знову в моді: дивіться фото

Якщо з глобальними трендами все зрозуміло, то ловіть також добірку мікротрендів, за допомогою яких можна легко та просто освіжити вже готові образи.