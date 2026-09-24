Британська столиця перехопила модну естафету та показала власне бачення ключових тенденцій. Цього разу подіум дивував контрастами: від витонченої естетики до футуристичного мінімалізму, пише Vogue. Якщо ви шукаєте натхнення для оновлення стилю, зверніть увагу на головні акценти, які пануватимуть у вуличній моді найближчим часом.

Білизняний стиль

Усі ці сукні, майки, шорти, штани, що нагадують спідню білизну чи піжами все ще залишаються у тренді. Тиждень моди у Лондоні це довів. Дизайнери стилізували бюстгальтери, тонкі бретелі, прозорі та мереживні елементи та корсети, поєднуючи з речами з інших стилів.

Білизняний стиль в моді: дивіться фото

Об'ємні квіти

Цю деталь ми вже бачили на тижні моди у Нью-Йорку і, схоже, це буде найгарячіший тренд в аксесуарах. Дизайнери створили цілі комплекти з 3D квітів або ж просто додавали великі квітки як акцент.

Образ з 3D-квітами: дивіться фото

Спортивний драматік одяг

На подіумі у Лондоні дизайнери представили образи у спортивному стилі, переосмислив його. Тут було багато декоративних деталей, яскравих кольорів та елегантних елементів.

Яскравий рожевий колір

На осінь вибираємо не делікатний ніжний рожевий, а яскравий насичений відтінок, який привертатиме до себе увагу. Його нічим не треба підкреслювати чи відтіняти – сміливо носіть яскравий рожевий як головний акцент свого образу.

Рожевий колір у трендах 2026 року: дивіться фото

Короткі шорти

Нам цей варіант підійде на теплу осінню погоду, бо дизайнери в Лондоні представили дійсно дуже короткі шорти, які нагадують плавки з 60-х років. Щоправда, це були дійсно елегантні моделі, деякі з них прикрашені камінням та іншим декором.

Модні шорти 2026: дивіться фото

Футуристичні образи

Це прям вау тренд, який ще довго не виходитиме з моди. Стримані кольори, чіткі лінії, гладкі фактури, лаконічність та функціональність – ідеальний варіант одягу для сучасної людини.

Футуристичність знову в моді: дивіться фото

Якщо з глобальними трендами все зрозуміло, то ловіть також добірку мікротрендів, за допомогою яких можна легко та просто освіжити вже готові образи.