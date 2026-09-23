Стилістка Галина Денисюк ексклюзивно для 24 Каналу розповіла про мікротренди, які цього сезону набирають популярності та пояснила, як додати їх у гардероб без зайвих покупок.



Стилістка Галина Денисюк розповіла про мікротренди / Фото з інстаграму стилістки

Головне, що нам варто запам'ятати — це те, що осінь 2026 року не вимагає повністю змінювати гардероб заради актуальних тенденцій. Навпаки, багато трендів можна адаптувати до вже знайомих речей, додавши незвичайне взуття, прикрасу або кілька деталей до базового образу.

Водночас стилістка наголошує: не всі мікротренди варто сприймати як довгострокову інвестицію. Їхнє завдання – урізноманітнити гардероб і додати йому актуальності.

Балетні кросівки

Одним із помітних мікротрендів осені стають балетні кросівки. Це своєрідний гібрид балеток і спортивного взуття – легкий, жіночний силует поєднується з більш повсякденним характером кросівок.

Це щось середнє між балетками та звичайними кросівками. Вони добре вписуються у повсякденний гардероб і дозволяють додати жіночності навіть до простого образу,

– пояснює Галина Денисюк.



Балетні кросівки на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Таке взуття можна поєднувати з прямими або широкими джинсами, штанами, спідницями міді та сукнями. Наприклад, базові джинси, светр і балетні кросівки створюють простий повсякденний образ, а зі спідницею чи сукнею взуття працюватиме вже як більш жіночний акцент.

Преппі стає більш розслабленим

Клітинка, ромби, смугасті сорочки, светри, жилети та інші елементи стилю преппі нікуди не зникають. Проте восени 2026 року цей напрям стає менш формальним.

Якщо раніше преппі часто асоціювався з ідеально випрасуваною сорочкою, жакетом, спідницею та лоферами, то тепер класичні елементи пропонують поєднувати з більш повсякденними речами.



Які светри носити восени 2026 / Фото з Pinterest

Тепер усе це носимо більш розслаблено і навіть трохи недбало. Не потрібно збирати ідеальний образ, де кожна річ буквально кричить про стиль преппі,

– говорить Денисюк.

Картатий жакет можна носити з джинсами та простою футболкою, сорочку – під об’ємний светр, а трикотажний жилет – із широкими штанами або денімом.

Саме поєднання класичних речей із повсякденними робить преппі сучасним. Образ повинен мати такий вигляд, ніби ви просто вдягнули улюблені речі, а не намагалися відтворити готову картинку з Pinterest,

– пояснює стилістка.

Великі та вінтажні брошки

Ще одна деталь, яка може змінити навіть дуже простий осінній образ, – брошка. Але цього сезону йдеться не про маленькі непомітні прикраси, а про великі, виразні та навіть вінтажні моделі. Прикріпити брошку можна не лише на лацкан жакета. Брошки добре працюють на пальтах, светрах, шарфах та інших речах із щільної тканини. Причому для такого тренду зовсім не обов’язково купувати нову прикрасу.



Модні аксесуари на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Якщо у вас є старі брошки мами чи бабусі, які давно лежать у скриньці, саме час їх дістати. Вінтажна прикраса може дуже цікаво працювати із сучасними речами,

– радить стилістка.

За її словами, особливо цікавим буде поєднання кількох брошок різного розміру або форми. Головне – не перевантажити ними образ.

Брелоки та підвіски на сумках

Ще один тренд осені – персоналізація сумок. Якщо раніше особливо цінувалися максимально лаконічні аксесуари без зайвих деталей, то тепер сумка може стати способом продемонструвати власний характер. Мінімалізм поступово відходить, каже стилістка, а сумки стають більш персоналізованими. Брелоки, підвіски, хустинки – усе, що додає образу характеру.

До ручки сумки можна додати брелок, декоративну підвіску, ланцюжок або навіть кілька різних деталей. Ще один простий варіант – пов’язати на ручці шовкову хустинку. Цей тренд особливо зручний для тих, хто не хоче купувати нову сумку заради актуального образу.



Модні аксесуари на сумку / Фото з Pinterest

Незвичайні балетки та туфлі

Ще одна тенденція осені стосується взуття. Цього сезону воно дедалі частіше стає не просто практичною частиною образу, а його головним акцентом. У тренді – закриті моделі, витягнуті носи, цікаві фактури та незвичайні декоративні елементи.

До класичного костюма стилістка радить додати незвичайні балетки, а до джинсів і светра – туфлі з цікавою фактурою або витягнутим носом.

Якщо ви не любите яскравий одяг і переважно носите базові кольори, саме взуття може стати тією деталлю, яка зробить образ цікавішим. Це набагато простіше, ніж повністю змінювати гардероб,

– пояснює стилістка.

Чи варто скуповувати всі мікротренди

Попри популярність цих деталей, стилістка радить не перетворювати сезонні тенденції на список обов’язкових покупок. Мікротренди дуже швидко стають популярними й так само швидко можуть набриднути.

За словами стилістки, достатньо вибрати одну-дві тенденції, які справді відповідають власному стилю, і вписати їх у вже наявний гардероб. Не забувайте, що тренди змінюються, а власний стиль залишається.

Раніше стилістка Галина Денисюк розповіла, від яких речей вже точно варто відмовитися восени 2026.