6 ностальгічних зачісок із 90-х та 2000-х: вони знову стали головним трендом сезону

Цього року ми знову переживаємо потужний бум ностальгії. Прагнення повернутися до знайомих естетик минулих десятиліть вийшло далеко за межі гардероба. Ностальгія захопила світ аксесуарів, взуття, мейкапу та зачісок. Модні тенденції рухаються колом, і цього сезону саме ретро-мотиви задають тон найстильнішим стрижкам та укладкам.

Літо 2026 року принесло з собою повернення легендарних образів, адаптованих під сучасну легкість та невимушеність, пише Harper's BAZAAR. Зачіски зірок з 90-х та нульових повернулися – обирайте свій ідеальний варіант. Які зачіски 90-х і 2000-х знову на піку популярності Градуйований боб (Graduated Bob). Легендарна стрижка, яка у 2000-х була візитівкою Вікторії Бекхем, повертається в більш м'якому виконанні. Сучасний градуйований боб має плавніші лінії та легку текстуру. Його головна перевага – природний об'єм і структура, які майже не вимагають гарячої укладки. Вікторія Бекхем зі стрижкою боб: дивіться фото Рейчел з "Друзів". Знамениті текстурні пасма Дженніфер Еністон із культового серіалу знову на піку моди. Стрижка шарами чудово освіжає образ, додає динаміки тонкому волоссю та має чудовий вигляд як після брашингу, так і при природному висиханні. Дженніфер Еністон у ролі Рейчел з "Друзів": дивіться фото Французький боб (French Bob). Елегантна стрижка до лінії щелепи з витонченим паризьким шармом. Вона ідеально підходить для володарок хвилястого або кучерявого волосся, адже найкраще розкривається у свідомо неідеальній, легко розпатланій текстурі. Геллі Беррі зі стрижкою французький боб: дивіться фото Текстурний піксі (The Choppy Pixie). Гранжевий та сміливий варіант із 90-х, який свого часу носили Вайнона Райдер та Демі Мур. Сучасна інтерпретація відрізняється асиметричним чубчиком та грайливою текстурою для тих, хто готовий до кардинальних змін. Стрижка піксі Вайнони Райдер: дивіться фото Біксі (The Bixie). Гібрид бобу та піксі, який став хітом завдяки стилізації у дусі Мег Раян та Дрю Беррімор. Це практичне рішення для теплого сезону: зачіска легко вкладається за допомогою спрею чи гелю та гарно відростає, не втрачаючи форми. Мег Раян зі стрижкою біксі: дивіться фото Глибокий боковий проділ (Deep Side Parts). Трендовий акцент, що відсилає до естетики 2000-х. Глибокий проділ на один бік миттєво створює прикореневий об'єм, додає зачісці графічності та є чудовим способом освіжити звичну довжину. Різ Візерспун наприкінці 90-х: дивіться фото Шукайте свій ідеальний баланс між ностальгічним шармом та сучасним комфортом. До речі, існує один лайфхак, який допоможе правильно підібрати стрижку.