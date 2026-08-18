Літо 2026 року принесло з собою повернення легендарних образів, адаптованих під сучасну легкість та невимушеність, пише Harper's BAZAAR. Зачіски зірок з 90-х та нульових повернулися – обирайте свій ідеальний варіант.
Які зачіски 90-х і 2000-х знову на піку популярності
Градуйований боб (Graduated Bob). Легендарна стрижка, яка у 2000-х була візитівкою Вікторії Бекхем, повертається в більш м'якому виконанні. Сучасний градуйований боб має плавніші лінії та легку текстуру. Його головна перевага – природний об'єм і структура, які майже не вимагають гарячої укладки.
Вікторія Бекхем зі стрижкою боб: дивіться фото
Рейчел з "Друзів". Знамениті текстурні пасма Дженніфер Еністон із культового серіалу знову на піку моди. Стрижка шарами чудово освіжає образ, додає динаміки тонкому волоссю та має чудовий вигляд як після брашингу, так і при природному висиханні.
Дженніфер Еністон у ролі Рейчел з "Друзів": дивіться фото
Французький боб (French Bob). Елегантна стрижка до лінії щелепи з витонченим паризьким шармом. Вона ідеально підходить для володарок хвилястого або кучерявого волосся, адже найкраще розкривається у свідомо неідеальній, легко розпатланій текстурі.
Геллі Беррі зі стрижкою французький боб: дивіться фото
Текстурний піксі (The Choppy Pixie). Гранжевий та сміливий варіант із 90-х, який свого часу носили Вайнона Райдер та Демі Мур. Сучасна інтерпретація відрізняється асиметричним чубчиком та грайливою текстурою для тих, хто готовий до кардинальних змін.
Стрижка піксі Вайнони Райдер: дивіться фото
Біксі (The Bixie). Гібрид бобу та піксі, який став хітом завдяки стилізації у дусі Мег Раян та Дрю Беррімор. Це практичне рішення для теплого сезону: зачіска легко вкладається за допомогою спрею чи гелю та гарно відростає, не втрачаючи форми.
Мег Раян зі стрижкою біксі: дивіться фото
Глибокий боковий проділ (Deep Side Parts). Трендовий акцент, що відсилає до естетики 2000-х. Глибокий проділ на один бік миттєво створює прикореневий об'єм, додає зачісці графічності та є чудовим способом освіжити звичну довжину.
Різ Візерспун наприкінці 90-х: дивіться фото
Шукайте свій ідеальний баланс між ностальгічним шармом та сучасним комфортом. До речі, існує один лайфхак, який допоможе правильно підібрати стрижку.