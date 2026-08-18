Цього року ми знову переживаємо потужний бум ностальгії. Прагнення повернутися до знайомих естетик минулих десятиліть вийшло далеко за межі гардероба. Ностальгія захопила світ аксесуарів, взуття, мейкапу та зачісок. Модні тенденції рухаються колом, і цього сезону саме ретро-мотиви задають тон найстильнішим стрижкам та укладкам.