В этом году мы вновь переживаем мощный бум ностальгии. Стремление вернуться к знакомой эстетике прошлых десятилетий вышло далеко за пределы гардероба. Ностальгия захватила мир аксессуаров, обуви, макияжа и причесок. Модные тенденции движутся по кругу, и в этом сезоне именно ретро-мотивы задают тон самым стильным стрижкам и укладкам.