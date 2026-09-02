Забудьте про нудні кофти: 7 наймодніших светрів цієї осені, які замінять весь базовий гардероб

З настанням першої прохолоди затишний трикотаж традиційно стає надійною основою гардероба. Однак цього сезону дизайнери пророкують популярність виразних силуетів, які тонко поєднують ностальгію із сучасною невимушеною елегантністю.

Який светр варто купити цієї осені – розповідає видання Vogue Ukraine.

Модний светр на осінь 2026

Оновлений V-подібний виріз знову підкорює подіуми. Завдяки такій універсальній формі горловини цей елемент відкриває простір для сміливої багатошаровості. Адже під нього можна легко одягнути бавовняну футболку, шовковий топ чи класичну сорочку з гострим комірцем, миттєво освіживши образ новими фактурами.

Жіночий светр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Під час похмурої погоди стилісти радять обирати трикотаж глибоких коштовних тонів, таких як смарагдовий, сапфіровий чи насичений винний. Вони виразно контрастують з темним денімом або прямими чорними штанами та моментально додають образу яскравості.

З чим носити светри восени / Фото Pinterest

База з коротким рукавом стає рятівним рішенням для вересневого міжсезоння, поки час важких вовняних водолазок ще не настав. Тонкі трикотажні футболки та акуратні кардигани гармонійно поєднують різні пори року в межах одного аутфіту, тому вони дозволяють плавно продовжити життя невагомим літнім сукням або шовковим спідницям у парі з жакетом чи тренчем.

Короткий кардиган на осінь / Фото Pinterest

Розкішний кашемір залишається головною довгостроковою інвестицією, яка ніколи не піддається впливу швидкоплинних трендів. Його бездоганний вигляд залежить насамперед від посадки по фігурі та комфортного крою, тому серед широкого асортименту варто обирати ту модель і палітру, які органічно доповнюють персональний стиль та дарують тактильне задоволення щодня.

Кашеміровий светр / Фото Pinterest

Смугастий светр чудово підходить для прохолодних днів і нагадує про літній відпочинок на морі. Знайома класична смужка тепер прикрашає теплі джемпери з високим горлом та вільні моделі, які дуже легко носити зі звичайними джинсами, шкіряними куртками чи простими пальтами.

Смугастий светр на осінь / Фото Pinterest

Светри з м'якими складками роблять осінні образи неймовірно затишними. Вони продовжують моду на пальта-шарфи та широкі пончо, але виглядають значно простіше у щоденному житті. Такий трикотаж красиво лягає на плечі, добре закриває шию від холодного вітру й рятує від довгих пошуків окремого шарфа.

Стильний светр на осінь / Фото Pinterest

Спортивний светр-поло з акуратним комірцем нагадує про стиль студентів престижних коледжів. Він став дуже зручною річчю на щодень, яку легко вписати в будь-який гардероб. Його можна спокійно вдягати на роботу зі звичайними прямими штанами чи спідницями в складку, або накидати поверх легкої сукні у вихідні.

Образ зі светром-поло на осінь / Фото Pinterest

Днями ми розповідали про ідеальний базовий образ на осінь.