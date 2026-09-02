Какой свитер стоит купить этой осенью – рассказывает издание Vogue Ukraine.
Модный свитер на осень 2026
Обновленный V-образный вырез вновь покоряет подиумы. Благодаря такой универсальной форме горловины этот элемент открывает пространство для смелой многослойности. Ведь под него можно легко надеть хлопковую футболку, шелковый топ или классическую рубашку с острым воротником, мгновенно освежив образ новыми фактурами.
Женский свитер на осень 2026 / Фото Pinterest
В пасмурную погоду стилисты советуют выбирать трикотаж глубоких драгоценных оттенков, таких как изумрудный, сапфировый или насыщенный винный. Они ярко контрастируют с темным денимом или прямыми черными брюками и мгновенно придают образу яркость.
С чем носить свитера осенью / Фото Pinterest
Одежда с коротким рукавом становится спасительным решением для сентябрьского межсезонья, пока еще не настало время для тяжелых шерстяных водолазок. Тонкие трикотажные футболки и аккуратные кардиганы гармонично сочетают разные времена года в рамках одного наряда, поэтому они позволяют плавно продлить жизнь воздушным летним платьям или шелковым юбкам в паре с жакетом или тренчем.
Короткая модель кардигана на осень / Фото Pinterest
Роскошный кашемир остается главной долгосрочной инвестицией, которая никогда не поддается влиянию мимолетных трендов. Его безупречный вид зависит прежде всего от посадки по фигуре и удобного кроя, поэтому из широкого ассортимента стоит выбирать ту модель и цветовую гамму, которые органично дополняют личный стиль и дарят тактильное удовольствие каждый день.
Кашемировый свитер / Фото Pinterest
Полосатый свитер прекрасно подходит для прохладных дней и напоминает о летнем отдыхе на море. Знакомая классическая полоска теперь украшает теплые джемперы с высоким горлом и свободные модели, которые очень легко носить с обычными джинсами, кожаными куртками или простыми пальто.
Полосатый свитер на осень / Фото Pinterest
Свитеры с мягкими складками делают осенние образы невероятно уютными. Они продолжают моду на пальто-шарфы и широкие пончо, но выглядят гораздо проще в повседневной жизни. Такий трикотаж красиво ложится на плечи, хорошо защищает шею от холодного ветра и избавляет от долгих поисков отдельного шарфа.
Стильный свитер на осень / Фото Pinterest
Спортивный свитер-поло с аккуратным воротничком напоминает о стиле студентов престижных колледжей. Он стал очень удобной вещью на каждый день, которую легко вписать в любой гардероб. Его можно смело надевать на работу с обычными прямыми брюками или юбками в складку, либо накидывать поверх легкого платья в выходные.
Образ со свитером-поло на осень / Фото Pinterest
На днях мы рассказывали об идеальном базовом образе на осень.