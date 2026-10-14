Помаранчевий – хіт сезону: як носити соковитий колір, який активно просувають світові бренди

24 Канал продовжує розповідати про головні модні тренди 2027 року, які ви можете активно використовувати у своїх образах уже сьогодні. На черзі головний колірний фаворит світових дизайнерів – соковитий помаранчевий.

Світ моди поступово відходить від панування стриманих нейтральних відтінків quiet luxury та повертається до сміливих колірних експериментів. Ключові тенденції майбутнього літнього сезону доводять, що помаранчевий – стане новим хітом, який носитиму усі модниці, пише Harpers Bazaar.

Помаранчевий колір став новим фаворитом подіумів

На показах Тижня моди в Парижі цитрусова палітра стала справжнім одкровенням. П'єрпаоло Піччолі у своїй колекції для Balenciaga представив ефірні шифонові сукні у відтінках мандарина, а також доповнив базові джинси та білу футболку яскравою сумкою Silhou.

Помаранчевий колір в колекції Balenciaga: дивіться фото

Використали цей відтінок й інші культові бренди. У колекціях Matières Fécales з'явився шовковий верхній одяг, Drew Henry для Courrèges вивів на подіум лаконічні штани та пальто-халати в глибокому помаранчево-червоному тоні, Loewe запропонував прозорі спідниці з акцентними деталями, а Hermès стильні жилетки у робітничому стилі.

Помаранчева жилетка Hermès: дивіться фото

Також багато помаранчевого було в колекції Miu Miu, свою інтерпретацію соковитого відтінку запропонували й Mugler та Chanel, додавши яскравих акцентів у вигляді сумок.

Помаранчевий колір в колекції SS27 MiuMiu: дивіться фото

Як поєднувати та носити помаранчевий колір

Помаранчевий довго вважався складним для стилізації, проте дизайнери переосмислили його через призму жіночності та елегантності. Цей енергійний колір чудово розбавляє монохромні аутфіти й додає образу свіжості.



Як носити помаранчевий колір стильно / Фото з інстаграму Nic & Liv

Найпростіший спосіб адаптувати тренд – додати соковиту деталь до базового гардероба. Наприклад, помаранчевий аксесуар чи джемпер ідеально комбінується із темно-сірим блейзером, класичним денімом або чорною шкіряною курткою. Почніть з дрібниць, а потім переходьте до більш глобального використання кольору.



Помаранчевий піджак та сині джинси / Фото з інстаграму Hannah Lesley

Також 24 Канал вже встиг зібрати для вас головні б’юті тренди з весняно-літніх колекцій 2027, які модниці використовують вже зараз.