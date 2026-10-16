5 нетривіальних кольорів тренчів, які зроблять осінній образ дорогим

Погодьтеся, тренч — це незамінна річ в осінньому гардеробі. Він ідеально комбінується з речами різних стилів, підходить і до штанів, і до спідниць, і має класну функцію — об'єднує речі в одному образі.

Класикою моди вважається бежевий тренч, який завжди актуальний. До того ж бежевий легко поєднується з іншими кольорами. Але цього сезону дизайнери та стилісти пропонують нам забути про бежевий та придивитися до інших модних кольорів плащів. Стилісти кажуть, що ці кольори роблять образ дорогим.

Які кольори тренчів у моді у 2026 році

Насичений синій колір та блакитний у верхньому одязі виходять цього сезону на перший план. Victoria Beckham показала у своїй колекції цей розкішний варіант, у який можна закохатися з першого погляду. Окрім синього, інші світові бренди також представили оливковий колір та хакі.



Синій тренч у моді восени 2026 / Фото з інстаграму Toulousains in Toulouse

Коричнева палітра також була представлена у колекціях світових дизайнерів. Тільки цього разу вони вибрали не ніжний бежевий, а насичені коричневі відтінки: карамельні, шоколадні, підкреслюючи колір цікавими фактурами.



Коричневий тренч у моді у 2026 році / Фото Jason Hughes

Сміливі обирають яскраві кольори. На показах Tod’s, Dries Van Noten, Venerdì Pomeriggio можна було побачити тренчі жовтого, зеленого, червоного кольорів та навіть моделі зі строкатими принтами. А чому б і ні?



Жовтий тренч у моді восени 2026 / Фото з інстаграму Elena Beyens

Стилізувати кольоровий тренч набагато простіше, ніж здається на перший погляд, адже він одразу стає головним акцентом вашого аутфіту. Якщо ви обираєте насичений яскравий плащ, дозвольте йому бути єдиною зіркою образу – для цього комбінуйте його з найпростішими джинсами прямого крою, білою сорочкою чи лаконічним монохромним комплектом нейтрального відтінку.

Для шоколадних, оливкових або синіх моделей чудово працює гра на контрасті фактур: одягайте під щільний плащ м'який трикотажний светр чи гладку шовкову спідницю.

Щодо взуття, кольорові тренчі максимально універсальні – вони легко поєднуються як зі звичайними шкіряними лоферами й білими кросівками для денних справ у місті, так і з високими чоботами-трубами стриманих відтінків, які збалансують яскравість верхнього одягу.

Нещодавно французька акторка Маріон Котіяр також показала трендовий плащ на осінь. Він не яскравий, а чорний, але з цікавим декором.