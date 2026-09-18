Карамельний макіяж з Тижня моди у Нью-Йорку: хіт, який ви полюбите з першого погляду

Макіяж без макіяжу продовжує триматися в трендах, але цього року візажисти вирішили додати йому трохи сяйва та теплих відтінків. Карамельний монохром стане ідеальним варіантом для тих, хто не любить сильно фарбуватися, але бажає вишукано підкреслити риси обличчя.

Під час Нью-Йоркського тижня моди провідні візажисти продемонстрували новий погляд на природність, обравши теплу карамельну гаму, пише Harper's Bazaar. Цей підхід дозволяє створити м'який сонячний серпанок на повіках, щоках і губах, що особливо виразно підкреслює блакитні, сірі та зелені очі.



Як відтворити карамельний макіяж / Фото з Pinterest

Замість драматичних темних акцентів візажисти пропонують єдину колірну палітру, яка додає обличчю свіжості й доглянутості. Такий макіяж створює ілюзію шкіри, що м'яко підсвічена вечірнім сонцем.

Карамельний макіяж: дивіться фото

Секрети створення карамельного монохрому з подіумів

Для досягнення цього вишуканого ефекту майстри на показах використовували різні текстури та прийоми:

Ulla Johnson: візажистка Ромі Солеймані створила образ із назвою "глянцеві очі в кольорах заходу сонця", поєднавши карамельно-коралові тіні з прозорим олівцем Phyto-Twist Top Coat від Sisley Paris для вологого фінішу.

Son Jung Wan: Боббі Ванг із Bobbi Brown Cosmetics використав кремові тіні Long-Wear Cream Shadow Stick у відтінку Coral Sunset, розтушувавши їх без чітких меж для створення напівпрозорого сонячного серпанку.

Nardos: Романа Лай віддала перевагу засобам DECORTÉ, розтушувавши тіні й рум'яна Eye Glow Gem Skin Shadow Dewy Glow у напрямку скронь, а на губах зробила відтінок глибшим із мідним сяйвом.

Карамельний мейкап на осінь 2026: дивіться фото

Карамельний макіяж чудово адаптується як до весняно-літнього сезону, так і до затишних осінніх образів. Вона пасує жінкам практично будь-якого віку та гармонійно доповнює щоденний гардероб.

А щоб ваш макіяж, а точніше помада на губах у карамельних відтінках, трималася весь день, ловіть класний лайфхак від зіркових візажистів.