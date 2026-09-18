Во время Нью-Йоркской недели моды ведущие визажисты продемонстрировали новый взгляд на естественность, выбрав теплую карамельную гамму, пишет Harper's Bazaar. Этот подход позволяет создать мягкую солнечную дымку на веках, щеках и губах, что особенно выразительно подчеркивает голубые, серые и зеленые глаза.



Как воспроизвести карамельный макияж / Фото с Pinterest

Вместо драматичных темных акцентов визажисты предлагают единую цветовую палитру, которая придает лицу свежести и ухоженности. Такой макияж создает иллюзию кожи, мягко подсвеченной вечерним солнцем.

Карамельный макияж: смотрите фото

Секреты создания карамельного монохрома с подиумов

Для достижения этого изысканного эффекта мастера на показах использовали различные текстуры и приемы:

Ulla Johnson: визажистка Роми Солеймани создала образ под названием "глянцевые глаза в цветах заката", сочетая карамельно-коралловые тени с прозрачным карандашом Phyto-Twist Top Coat от Sisley Paris для влажного финиша.

Son Jung Wan: Бобби Ванг из Bobbi Brown Cosmetics использовал кремовые тени Long-Wear Cream Shadow Stick в оттенке Coral Sunset, растушевав их без четких границ для создания полупрозрачной солнечной дымки.

Nardos: Романа Лай отдала предпочтение средствам DECORTÉ, растушевав тени и румяна Eye Glow Gem Skin Shadow Dewy Glow в направлении висков, а на губах сделала оттенок более глубоким с медным сиянием.

Карамельный макияж на осень 2026: смотрите фото

Карамельный макияж прекрасно подходит как для весенне-летнего сезона, так и для уютных осенних образов. Он идет женщинам практически любого возраста и гармонично дополняет повседневный гардероб.

А чтобы ваш макияж, а точнее помада на губах в карамельных оттенках, держалась весь день, воспользуйтесь классным лайфхаком от звездных визажистов.