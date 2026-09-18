Під час Нью-Йоркського тижня моди провідні візажисти продемонстрували новий погляд на природність, обравши теплу карамельну гаму, пише Harper's Bazaar. Цей підхід дозволяє створити м'який сонячний серпанок на повіках, щоках і губах, що особливо виразно підкреслює блакитні, сірі та зелені очі.



Як відтворити карамельний макіяж / Фото з Pinterest

Замість драматичних темних акцентів візажисти пропонують єдину колірну палітру, яка додає обличчю свіжості й доглянутості. Такий макіяж створює ілюзію шкіри, що м'яко підсвічена вечірнім сонцем.

Карамельний макіяж: дивіться фото

Секрети створення карамельного монохрому з подіумів

Для досягнення цього вишуканого ефекту майстри на показах використовували різні текстури та прийоми:

Ulla Johnson: візажистка Ромі Солеймані створила образ із назвою "глянцеві очі в кольорах заходу сонця", поєднавши карамельно-коралові тіні з прозорим олівцем Phyto-Twist Top Coat від Sisley Paris для вологого фінішу.

Son Jung Wan: Боббі Ванг із Bobbi Brown Cosmetics використав кремові тіні Long-Wear Cream Shadow Stick у відтінку Coral Sunset, розтушувавши їх без чітких меж для створення напівпрозорого сонячного серпанку.

Nardos: Романа Лай віддала перевагу засобам DECORTÉ, розтушувавши тіні й рум'яна Eye Glow Gem Skin Shadow Dewy Glow у напрямку скронь, а на губах зробила відтінок глибшим із мідним сяйвом.

Карамельний мейкап на осінь 2026: дивіться фото

Карамельний макіяж чудово адаптується як до весняно-літнього сезону, так і до затишних осінніх образів. Вона пасує жінкам практично будь-якого віку та гармонійно доповнює щоденний гардероб.

А щоб ваш макіяж, а точніше помада на губах у карамельних відтінках, трималася весь день, ловіть класний лайфхак від зіркових візажистів.