Нейл-майстри не втомлюються дивувати нас креативом, постійно вигадуючи цікаві тренди, шукаючи нові модні відтінки та даючи дизайнам максимально апетитні назви. На зміну кавовим та молочним покриттям прийшов розкішний манікюр "полуниця у шоколаді", який ідеально балансує між стриманістю та грайливістю.

Особливість такого покриття полягає у візуальному ефекті стиглої полуниці, яку щойно занурили у розтоплений шоколад. Насичена коричнева база створює нейтральну основу, а ягідний підтон додає свіжості та м'якого рум'янцю, ідеально балансуючи теплі й холодні відтінки.

Манікюр у шоколадних відтінках: дивіться фото

Це бездоганний вибір на зимовий період, адже такий манікюр має глибокий, затишний та дещо меланхолійний настрій. Він має розкішний вигляд із теплими в'язаними светрами, строгими офісними костюмами та вечірніми сукнями, підкреслюючи красу будь-якого тону шкіри.

Модні відтінки манікюру на зиму: дивіться фото

Щоб додати дизайну родзинки, майстри радять використовувати глянцевий топ для імітації вологого блиску. Також можна поекспериментувати з хромованою втиркою, ніжним рожевим френчем або навіть додати краплі, що нагадуватимуть насіння полуниці.

Модний дизайн манікюру полуниця у шоколаді: дивіться фото

У листопаді Гейлі Бібер показала стильний манікюр у насичених кавових відтінках із дзеркальним сяйвом. Цей дизайн знову повернувся у списки головних трендів завдяки своїй виразній естетиці розкоші.