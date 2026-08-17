Що додати до осіннього гардероба жінкам 50+: стилістка назвала головні речі сезону

Змінювати гардероб щороку та щосезону зовсім не обов’язково. Насправді кілька правильно підібраних речей можуть освіжити звичні образи та зробити їх актуальними. Особливо це стосується жінок після 50.

Стилістка Галина Денисюк радить жінкам не орієнтуватися на вікові обмеження, а звертати увагу на крій, якість матеріалів та власний комфорт. За її словами, сучасна мода дедалі більше відходить від правил про те, що можна чи не можна носити у певному віці.

Я взагалі не люблю, коли жінкам після 50 починають розповідати, що їм уже “можна”, а що “не можна”. Вік тут взагалі ні до чого. Набагато важливіше, як на вас сидить річ, чи подобаєтеся ви собі в ній і чи відповідає вона вашому способу життя,

– зазначила Галина Денисюк.

Осінній гардероб для зрілих жінок

Жакет сучасного крою. Однією з головних речей осені стилістка називає жакет. Водночас не варто обмежуватися лише класичним чорним. Цікавий та благородний вигляд мають коричневий, графітовий, темно-синій або оливковий. Варто звернути увагу на моделі з чіткою лінією плеча та трохи вільним силуетом. Такий жакет можна носити з джинсами, класичними штанами, спідницями та сукнями.



Сірий жакет зі світлими джинсами / фото з інстаграму

Хороший жакет – це одна з тих речей, які одразу збирають образ. Навіть якщо під ним проста футболка або сорочка і звичайні джинси, сучасний крій робить комплект значно цікавішим. Після 50 я б не радила боятися трохи вільніших силуетів,

– пояснила стилістка.

Прямі або широкі штани. Ще одна річ, яку варто додати до осіннього гардероба – прямі або широкі штани. Вони можуть стати класною альтернативою вузьким моделям, які роками вважалися базовими. Зверніть увагу, що не потрібно купувати одяг на декілька розмірів більший, бо важливими залишаються правильна посадка, довжина та пропорції.



Осінній образ з широкими джинсами карго / фото з інстаграму

Широкі штани дуже класно працюють із жіночою фігурою, якщо правильно підібрана посадка. Вони можуть візуально витягувати силует і робити образ елегантним. Головне – знайти свою модель, а не просто купити те, що зараз у тренді,

– наголосила стилістка.

Темний денім. Відмовлятися від джинсів після 50 також не потрібно. Восени особливо актуальним буде темний денім без великої кількості декору, потертостей, стразів чи написів. Прямі або трохи вільні джинси легко комбінувати із сорочками, светрами, жакетами та пальтами.



Образ на осінь з темними джинсами / фото з інстаграму

Якісний трикотаж. Восени одним із головних елементів гардероба традиційно стає трикотаж. Однак замість великої кількості недорогих светрів Галина Денисюк радить придбати декілька якісних речей, які прослужать не один сезон. Це може бути вовняний або кашеміровий светр, кардиган чи трикотажна сукня.



Осінній образ з білим светром / фото з інстаграму

Не обов’язково обирати виключно чорний, сірий та бежевий. Осінні образи можна доповнити бордовим, оливковим, насиченим коричневим або глибоким синьо-зеленим.

Шовкова хустка. Придати родзинки навіть найпростішому базовому комплекту можна за допомогою аксесуарів. Одним із них стилістка називає шовкову хустку. Її можна зав’язувати на шиї, носити на ручці сумки, використовувати як аксесуар для волосся або комбінувати із сорочкою та жакетом.

Іноді образу не потрібна ще одна нова річ – йому потрібна цікава деталь. Шовкова хустка якраз може стати таким акцентом. Вона додає кольору та індивідуальності навіть дуже простому комплекту,

– пояснила експертка.



Стильний образ на осінь з хустинкою / фото з інстаграму

Сукня міді. Ще однією вдалою інвестицією стане сукня довжини міді. Для осені можна обрати трикотажну модель лаконічного крою, яку легко стилізувати залежно від погоди та ситуації. Комбінуйте її з чоботами або лоферами, а зверху додавайте жакет, тренч чи пальто.



Трикотажна сукня на осінь / фото з інстаграму

Щоб знайти свій стиль після 50 років зовсім не потрібно закінчувати курси стиліста, бо можна скористатися 5 перевіреними правилами.