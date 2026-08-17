Стилистка Галина Денисюк советует женщинам не ориентироваться на возрастные ограничения, а обращать внимание на крой, качество материалов и собственное удобство. По ее словам, современная мода все больше отходит от правил о том, что можно или нельзя носить в определенном возрасте.

Я вообще не люблю, когда женщинам после 50 начинают рассказывать, что им уже "можно", а что "нельзя". Возраст здесь вообще ни при чем. Гораздо важнее, как на вас сидит вещь, нравитесь ли вы себе в ней и соответствует ли она вашему образу жизни,

– отметила Галина Денисюк.

Осенний гардероб для зрелых женщин

Жакет современного кроя. Одной из главных вещей осени стилистка называет жакет. При этом не стоит ограничиваться только классическим черным. Интересно и благородно смотрятся коричневый, графитовый, темно-синий или оливковый. Стоит обратить внимание на модели с четкой линией плеча и слегка свободным силуэтом. Такой жакет можно носить с джинсами, классическими брюками, юбками и платьями.

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Серый жакет со светлыми джинсами / фото из инстаграма

Хороший жакет – это одна из тех вещей, которые сразу собирают образ. Даже если под ним простая футболка или рубашка и обычные джинсы, современный крой делает комплект значительно интереснее. После 50 я бы не советовала бояться чуть более свободных силуэтов,

– пояснила стилистка.

Прямые или широкие брюки. Еще одна вещь, которую стоит добавить в осенний гардероб – прямые или широкие брюки. Они могут стать отличной альтернативой узким моделям, которые годами считались базовыми. Обратите внимание, что не нужно покупать одежду на несколько размеров больше, потому что важны правильная посадка, длина и пропорции.



Осенний образ с широкими джинсами-карго / фото из инстаграма

Широкие брюки очень удачно смотрятся на женской фигуре, если правильно подобрана посадка. Они могут визуально вытягивать силуэт и придавать образу элегантности. Главное – найти свою модель, а не просто купить то, что сейчас в тренде,

– подчеркнула стилистка.

Темный деним. Отказываться от джинсов после 50 тоже не нужно. Осенью особенно актуальным будет темный деним без большого количества декора, потертостей, страз или надписей. Прямые или слегка свободные джинсы легко сочетать с рубашками, свитерами, жакетами и пальто.



Осенний образ с темными джинсами / фото из инстаграма

Качественный трикотаж. Осенью одним из главных элементов гардероба традиционно становится трикотаж. Однако вместо большого количества недорогих свитеров Галина Денисюк советует приобрести несколько качественных вещей, которые прослужат не один сезон. Это может быть шерстяной или кашемировый свитер, кардиган или трикотажное платье.



Осенний образ с белым свитером / фото из инстаграма

Необязательно выбирать исключительно черный, серый и бежевый. Осенние образы можно дополнить бордовым, оливковым, насыщенным коричневым или глубоким сине-зеленым.

Шелковый платок. Придать изюминку даже самому простому базовому комплекту можно с помощью аксессуаров. Одним из них стилистка называет шелковый платок. Его можно завязывать на шее, носить на ручке сумки, использовать как аксессуар для волос или сочетать с рубашкой и жакетом.

Иногда образу не нужна еще одна новая вещь – ему нужна интересная деталь. Шелковый платок как раз может стать таким акцентом. Он добавляет цвета и индивидуальности даже очень простому комплекту,

– пояснила экспертка.



Стильный осенний образ с платком / фото из инстаграма

Платье миди. Еще одной удачной инвестицией станет платье длины миди. Для осени можно выбрать трикотажную модель лаконичного кроя, которую легко стилизовать в зависимости от погоды и ситуации. Сочетайте ее с сапогами или лоферами, а сверху надевайте жакет, тренч или пальто.



Трикотажное платье на осень / фото из инстаграма

Чтобы найти свой стиль после 50 лет, совсем не нужно заканчивать курсы стилиста, ведь можно воспользоваться 5 проверенными правилами.