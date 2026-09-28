Lady 24 Мода Головний мастхев осені: стильні способи носити клітинку цього сезону
28 вересня, 17:00
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Головний мастхев осені: стильні способи носити клітинку цього сезону

Юлія Бражнік

Осінній гардероб важко уявити без затишної клітинки, адже саме цей принт щороку очолює списки головних трендів. Клітинка додає аутфітам особливого шику, легко міксується з іншими візерунками та личить абсолютно всім.

Клітинка популярна, в першу чергу, тим, що неймовірно гнучка, витончена та елегантна. Її можна використовувати у найсміливіших експериментах і, повірте, вони у вас вийдуть. Розповідаємо, як можна почати знайомство з клітинкою.

Чому клітинка має бути у гардеробі

Клітинка дуже часто асоціюється саме з осіннім гардеробом. Цей принт витончений, елегантний, він легко поєднується з іншими геометричними принтами, квітковим малюнком, абстракцією, чудово комбінується з речами з інших стилів.


Стильний осінній образ з картатою сорочкою / Фото з інстаграму Victoria Budman

Ось, наприклад, образ Зендеї, в якому вона поєднала картату спідницю-міді та червоний спортивний джерсі з номером "39". Здавалося б, ці речі з різних, абсолютно полярних стилів, але вони дуже класно поєднуються між собою.

Зендея у картатій спідниці та спортивному лонгсливі: дивіться фото

Класична клітинка влучно підлаштовується під будь-який настрій. У дуеті з приталеним блейзером вона додає образу стриманої елегантності, зі шкіряним бомбером має невимушений та розслаблений вигляд, а в нетипових кольорах чи об'ємних пропорціях набуває ультрасучасного звучання. Цей принт здатен розставити стильні акценти у базовому аутфіті або й сам стати його головною фішкою, надаючи луку характеру без зайвих зусиль.

Як стильно носити клітинку

Клітинка може бути реалізована в абсолютно різних фактурах, кольорах та формах. Ловіть кілька ідей, як її можна класно стилізувати восени:

  • обирайте цікаві моделі – об’ємна спідниця з воланами, широкі штани-палаццо, картатий жакет з широкими плечима можуть стати справжньою знахідкою;

  • не бійтеся кольорів – восени не треба обмежуватися лише коричневими, бежевими, чорними та бардовими кольорами. Клітинка може бути яскравою;

  • грайтеся з контрастами – ви можете одягнути картату спідницю із щільної тканини та сорочку з легкої напівпрозорої тканини;

  • додавайте в образ аксесуари, які будуть перегукуватися з кольорами клітинки. Це класний прийом, яким часто користуються стилісти.

Як носити клітинку цікаво та яскраво: дивіться фото

Картата спідниця з бежевим жакетом: дивіться фото

У тренди також неочікувано увірвався ще один цікавий та оригінальний принт, який замінить леопардовий та будь-який інший тваринний малюнок.

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