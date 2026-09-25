Мова йде про принт "олень", а точніше про малюнок, який відтворює шкіру оленя. Одяг та аксесуари з цим плямистим малюнком вже розкуповують трендсетери. Цей принт елегантний, доволі стриманий, але не без родзинки. Светр з принтом "олень", куртка, плащ, спідниця чи сумка зроблять ваш образ цікавим та яскравим в плані оригінальності.



Сукня з принтом під оленя / Фото ASOS

З чим носити принт під оленя

Оскільки оленячий принт має м’яку природну палітру із теплими коричневими, бежевими та молочними відтінками, стилізувати його насправді дуже просто. Головне правило – зробити цей візерунок головним акцентом вашого аутфіту, а решту речей підбирати в лаконічному та базовому крої.



Як носити принт під оленя восени / Фото з Pinterest

Акцентна спідниця чи об'ємний світшот із цим візерунком ідеально поєднуються із затишними джинсами, класичними штанами або мінімалістичними трикотажними сукнями. Якщо ви обрали куртку чи плащ із таким малюнком, комбінуйте їх із однотонними водолазками та шкіряним взуттям глибоких шоколадних або крем-брюле тонів.

Для тих, хто поки не готовий до сміливих експериментів у гардеробі, чудовим рішенням стануть аксесуари: акуратна сумка чи ремінь, хустка чи обруч із плямистим візерунком легко освіжать навіть найпростіший монохромний образ у стилі "тиха розкіш".



Сумка з принтом під оленя / Фото з Pinterest

З якими кольорами краще носити принт "олень"

Принт під оленя добре поєднується з молочними відтінками, з бордовим кольором, блакитним, чорним, коричневим, зеленим. Тобто можна сміливо вибирати ті відтінки, які трапляються нам у природі. Єдине що важливо — це не перенавантажувати образ кольорами та деталями.



З чим носити принт олень в одязі / Фото з Pinterest



Плащ під оленя на осінь / Фото з Pinterest



Куртка з принтом олень на осінь / Фото з Pinterest

А щоб не сталося перенавантаження деталей та принтів, скористайтеся правилом 7 балів для створення гармонійних образів.