Речь идет о принте "олень", а точнее – о рисунке, имитирующем шкуру оленя. Одежду и аксессуары с этим пятнистым рисунком уже раскупают трендсеттеры. Этот принт элегантен, довольно сдержан, но не лишен изюминки. Свитер с принтом "олень", куртка, плащ, юбка или сумка сделают ваш образ интересным и ярким с точки зрения оригинальности.



Платье с принтом под оленя / Фото ASOS

С чем носить принт "олень"

Поскольку принт под оленя имеет мягкую натуральную палитру с теплыми коричневыми, бежевыми и молочными оттенками, стилизовать его на самом деле очень просто. Главное правило – сделать этот узор главным акцентом вашего наряда, а остальные вещи подбирать в лаконичном и базовом крое.



Как носить принт "под оленя" осенью / Фото с Pinterest

Акцентная юбка или объемный свитшот с этим узором идеально сочетаются с уютными джинсами, классическими штанами или минималистичными трикотажными платьями. Если вы выбрали куртку или плащ с таким рисунком, сочетайте их с однотонными водолазками и кожаной обувью глубоких шоколадных или крем-брюле оттенков.

Для тех, кто пока не готов к смелым экспериментам в гардеробе, отличным решением станут аксессуары: аккуратная сумка или ремень, платок или ободок с пятнистым узором легко освежат даже самый простой монохромный образ в стиле "тихая роскошь".



Сумка с принтом "олень" / Фото с Pinterest

С какими цветами лучше носить принт "олень"

Принт под оленя хорошо сочетается с молочными оттенками, с бордовым цветом, голубым, черным, коричневым, зеленым. То есть можно смело выбирать те оттенки, которые встречаются нам в природе. Единственное, что важно – не перегружать образ цветами и деталями.



С чем носить принт "олень" в одежде / Фото с Pinterest



Плащ с оленьим принтом на осень / Фото с Pinterest



Куртка с принтом "олень" на осень / Фото с Pinterest

А чтобы не произошла перегрузка деталями и принтами, воспользуйтесь правилом 7 баллов для создания гармоничных образов.