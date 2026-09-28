Клітинка популярна, в першу чергу, тим, що неймовірно гнучка, витончена та елегантна. Її можна використовувати у найсміливіших експериментах і, повірте, вони у вас вийдуть. Розповідаємо, як можна почати знайомство з клітинкою.
Чому клітинка має бути у гардеробі
Клітинка дуже часто асоціюється саме з осіннім гардеробом. Цей принт витончений, елегантний, він легко поєднується з іншими геометричними принтами, квітковим малюнком, абстракцією, чудово комбінується з речами з інших стилів.
Стильний осінній образ з картатою сорочкою / Фото з інстаграму Victoria Budman
Ось, наприклад, образ Зендеї, в якому вона поєднала картату спідницю-міді та червоний спортивний джерсі з номером "39". Здавалося б, ці речі з різних, абсолютно полярних стилів, але вони дуже класно поєднуються між собою.
Зендея у картатій спідниці та спортивному лонгсливі: дивіться фото
Класична клітинка влучно підлаштовується під будь-який настрій. У дуеті з приталеним блейзером вона додає образу стриманої елегантності, зі шкіряним бомбером має невимушений та розслаблений вигляд, а в нетипових кольорах чи об'ємних пропорціях набуває ультрасучасного звучання. Цей принт здатен розставити стильні акценти у базовому аутфіті або й сам стати його головною фішкою, надаючи луку характеру без зайвих зусиль.
Як стильно носити клітинку
Клітинка може бути реалізована в абсолютно різних фактурах, кольорах та формах. Ловіть кілька ідей, як її можна класно стилізувати восени:
обирайте цікаві моделі – об’ємна спідниця з воланами, широкі штани-палаццо, картатий жакет з широкими плечима можуть стати справжньою знахідкою;
не бійтеся кольорів – восени не треба обмежуватися лише коричневими, бежевими, чорними та бардовими кольорами. Клітинка може бути яскравою;
грайтеся з контрастами – ви можете одягнути картату спідницю із щільної тканини та сорочку з легкої напівпрозорої тканини;
додавайте в образ аксесуари, які будуть перегукуватися з кольорами клітинки. Це класний прийом, яким часто користуються стилісти.
Як носити клітинку цікаво та яскраво: дивіться фото
Картата спідниця з бежевим жакетом: дивіться фото
У тренди також неочікувано увірвався ще один цікавий та оригінальний принт, який замінить леопардовий та будь-який інший тваринний малюнок.