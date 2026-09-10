З брошкою у формі України: Олена Зеленська привернула увагу стриманим образом у Канаді

Після похорон короля Норвегії Гаральда V в Осло президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули з робочим візитом до Канади.

Першою публічною появою подружжя після прибуття стали кадри на трапі літака. Для поїздки Олена Зеленська обрала стриманий костюм, який доповнила прикрасою із символічним значенням. Відповідне відео з'явилося на інстаграм-сторінці Володимира Зеленського.

У Канаді глава держави запланував зустріч з прем'єр-міністром Марком Карні. Тим часом перша леді проведе зустрічі з меценатами, які підтримують Україну. Також Олена Зеленська відвідає канадські заклади, що є аналогами українських Шкіл Супергероїв.

Який образ обрала Олена Зеленська

Для поїздки перша леді одягнула костюм темно-сірого відтінку. Він складався з подовженого жакета вільного силуету та прямих штанів. Під жакет Олена Зеленська одягнула світлу сорочку. Серед аксесуарів вона обрала сережки та брошку у формі карти України від українського бренду GASANOVA. Ця символічна прикраса стала акцентом образу.

Олена Зеленська вже не вперше доповнює цією брошкою свої публічні образи.

Олена Зеленська з брошкою від українського бренду GASANOVA / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Брошку з контуром України бренд свого часу створив спеціально для Олени Зеленської. На місці Донецька у прикрасі розмістили камінець. Це місто є рідним для засновниці та дизайнерки GASANOVA Ельвіри Гасанової.

Згодом у бренді створили ще кілька варіантів такої прикраси. Зокрема, в одній із моделей на місці Києва розмістили діамант. А перед третім Самітом перших леді та джентльменів дизайнери підготували для Олени Зеленської та гостей заходу окрему версію брошки з його логотипом.

До слова, нещодавно перша леді також привернула увагу незвичайним аксесуаром. Тоді вона доповнила свій образ фартухом від іншого українського бренду.