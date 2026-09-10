Первым публичным появлением супругов после прибытия стали кадры на трапе самолета. Для поездки Елена Зеленская выбрала сдержанный костюм, который дополнила украшением, имеющим символическое значение. Соответствующее видео появилось на странице Владимира Зеленского в инстаграме.

В Канаде глава государства запланировал встречу с премьер-министром Марком Карни. Тем временем первая леди проведет встречи с меценатами, поддерживающими Украину. Также Елена Зеленская посетит канадские учреждения, являющиеся аналогами украинских Школ супергероев.

Какой образ выбрала Елена Зеленская

Для поездки первая леди надела костюм темно-серого оттенка. Он состоял из удлиненного жакета свободного силуэта и прямых брюк. Под жакет Елена Зеленская надела светлую рубашку. Среди аксессуаров она выбрала серьги и брошь в форме карты Украины от украинского бренда GASANOVA. Это символическое украшение стало акцентом образа.

Елена Зеленская уже не впервые дополняет этой брошью свои публичные образы.

Елена Зеленская с брошью от украинского бренда GASANOVA / Скриншоты из Instagram-сторис

Брошь с контуром Украины бренд в свое время создал специально для Елены Зеленской. На месте Донецка в украшении разместили камешек. Этот город является родным для основательницы и дизайнерки GASANOVA Эльвиры Гасановой.

Впоследствии в бренде создали еще несколько вариантов такого украшения. В частности, в одной из моделей на месте Киева разместили бриллиант. А перед третьим Саммитом первых леди и джентльменов дизайнеры подготовили для Елены Зеленской и гостей мероприятия отдельную версию броши с его логотипом.

К слову, недавно первая леди также привлекла внимание необычным аксессуаром. Тогда она дополнила свой образ фартуком от другого украинского бренда.