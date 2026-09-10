Першою публічною появою подружжя після прибуття стали кадри на трапі літака. Для поїздки Олена Зеленська обрала стриманий костюм, який доповнила прикрасою із символічним значенням. Відповідне відео з'явилося на інстаграм-сторінці Володимира Зеленського.

У Канаді глава держави запланував зустріч з прем'єр-міністром Марком Карні. Тим часом перша леді проведе зустрічі з меценатами, які підтримують Україну. Також Олена Зеленська відвідає канадські заклади, що є аналогами українських Шкіл Супергероїв.

Який образ обрала Олена Зеленська

Для поїздки перша леді одягнула костюм темно-сірого відтінку. Він складався з подовженого жакета вільного силуету та прямих штанів. Під жакет Олена Зеленська одягнула світлу сорочку. Серед аксесуарів вона обрала сережки та брошку у формі карти України від українського бренду GASANOVA. Ця символічна прикраса стала акцентом образу.

Олена Зеленська вже не вперше доповнює цією брошкою свої публічні образи.

Олена Зеленська з брошкою від українського бренду GASANOVA / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Брошку з контуром України бренд свого часу створив спеціально для Олени Зеленської. На місці Донецька у прикрасі розмістили камінець. Це місто є рідним для засновниці та дизайнерки GASANOVA Ельвіри Гасанової.

Згодом у бренді створили ще кілька варіантів такої прикраси. Зокрема, в одній із моделей на місці Києва розмістили діамант. А перед третім Самітом перших леді та джентльменів дизайнери підготували для Олени Зеленської та гостей заходу окрему версію брошки з його логотипом.

До слова, нещодавно перша леді також привернула увагу незвичайним аксесуаром. Тоді вона доповнила свій образ фартухом від іншого українського бренду.