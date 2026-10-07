Королева драми: Оля Полякова вразила готичним образом YS Couture

Співачка Оля Полякова взяла участь у концерті-триб’юті «Національна легенда Ігор Поклад», який був присвячений творчості видатного українського композитора. У Національному палаці мистецтв "Україна" співачка вразила розкішним готичним образом YS Couture.

Під час концерту Оля Полякова виконала композицію на слова Юрія Рибчинського "Ой, летіли дикі гуси". Пісня була написана у 1969 році та стала відомою у виконанні Ніни Матвієнко.

Для виступу артистка обрала драматичний total black образ від українського бренду YS Couture by YANIS STEPANENKO. У цьому драматичному образі команда поєднала знакову сукню Black Swan та Majestic March Cape, який був представлений цього року в рамках Paris Fashion Week.



Оля Полякова у драматичному образі YS Couture / Фото надано командою артистки

Black Swan побудована навколо структурного мереживного корсета, напівпрозорих деталей і багатошарових фактур. Силует втілює гранжеву естетику та кутюрну конструкцію й акцентує на контрасті між жорсткою формою корсета і легкістю мережива.



Оля Полякова у готичному образі на сцені / Фото надано командою артистки

Чарівний Majestic March Cape доповнив образ. Майстри використали французьке мереживо, яке було вручну інкрустоване чорним стеклярусом та оздоблене люневільською вишивкою в artisanal-техніках. Складний візерунок у стилі європейської готики перетворює цей кейп на справжній витвір мистецтва й додає луку особливої видовищності.

Завершальним штрихом драматичного аутфіту Полякової стали макіяж та зачіска. Візажисти зробили ставку на макіяж smoky eyes у винно-коричневих тонах та виразні стрілки, які підкреслили погляд Полякової, поєднавши їх із нюдовою помадою та чітким контуром губ. Світле волосся співачки уклали в легкі, трохи недбалі "пляжні" хвилі та зачесали назад, що додало готичному образу сучасної невимушеності та рокерського шику.

Нещодавно Олю Полякову захейтили у мережі через невдале фото в ТСК. Співачка знайшла, що відповісти хейтерам.