7 базових речей, які допоможуть перейти в осінь: без додаткових витрат та довгих пошуків

Оновлення стилю з першими прохолодними днями не вимагає повного перезавантаження шафи чи великих фінансових витрат. Достатньо лише декількох продуманих деталей, які м'яко змістять акценти в бік осінньої естетики та збережуть практичність щоденних комплектів.

Продумана міжсезонна капсула дозволяє безболісно адаптувати улюблені сукні, легкі спідниці та навіть тонкі штани до прохолодних ранків і вечорів. Для цього вам потрібно знати лише декілька стилістичних прийомів та залишити на зручній поличці ці 7 речей, 40+Style.

Текстурна замшева куртка

Замша – це головний матеріал міжсезоння, який додає образу глибини без зайвої важкості. Тонка замшева куртка має значно м'якший та затишніший вигляд за класичну шкіряну байкерку або щільне пальто. Її легко носити поверх літньої сукні, лляного топа чи білої футболки з джинсами.

Тонкий джемпер із коротким рукавом

Трикотажний джемпер із коротким рукавом слугує ідеальним містком між спекою та холодами. Він дарує приємне відчуття затишку, але не перегріває протягом дня. Поки надворі тепло, його носять із легкими спідницями чи лляними штанами, а з похолоданням надягають під оверсайз-піджак.



Світлі джинси та джемпер з коротким рукавом / Фото з Pinterest

Шовкова блуза з довгим рукавом

Благородна струмениста тканина миттєво робить аутфіт більш зібраним та елегантним. Завдяки легкій текстурі блузу можна носити зараз із підкрученими рукавами, комбінуючи з білим денімом або спідницями міді. Восени вона стане чудовим нижнім шаром під щільний трикотаж та строгі жакети.

Темні джинси прямого крою

Хоча світлий денім залишається актуальним, саме насичені темні відтінки синього додають гардеробу осіннього настрою. Щільні джинси глибокого кольору слугують надійною базою під будь-які светри, лонгсліви та класичні тренчі, забезпечуючи комфорт у прохолодну погоду.



Осінній образ з темними джинсами / Фото з Pinterest

Елегантні лофери або балетки

Зміна відкритого взуття на закриті туфлі – найпростіший спосіб перетворити літній комплект на осінній. Шкіряні чи замшеві лофери та балетки мають однаково вишуканий вигляд із денімом, костюмами зі штанами та довгими сукнями.

Шкіряна сумка в глибоких відтінках

Зміна аксесуарів здатна повністю трансформувати сприйняття вбрання без покупки нового одягу. Замість плетених літніх сумок варто обрати структуровані шкіряні або замшеві моделі. Відтінки стиглої вишні, шоколаду чи соковитої оливки додають шляхетного акценту навіть найпростішому базовому комплекту.

Масивні золоті прикраси

Теплий блиск металу ідеально гармонує з осінньою палітрою кольорів. Заміна невагомих літніх кулонів на масивні ланцюжки, фактурні сережки-кільця чи кафи дозволяє миттєво освіжити звичні блузи, тонкий трикотаж і денім.



Масивні золоті прикраси на осінь / Фото з Pinterest

Окрім цих базових елементів, існує ще одна річ, яка стане універсальним рятівником і допоможе плавно увійти в прохолодний сезон. Светр поло став головним фаворитом осені, і з ним ви зможете розширити свої можливості для створення стильних багатошарових образів.