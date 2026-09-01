Светр поло – це кофта або лонгслів із м'якого трикотажу з характерним відкладним коміром і невеликим вирізом, який застібається на кілька ґудзиків або залишається відкритим. Популярність цієї речі повернулася завдяки свіжим показам світових брендів, які інтерпретували естетику класичного спорту та стилю сімдесятих, пише Harper's Bazaar. Лонгсліви поло виготовляють із м'якої вовни, кашеміру або фактурної в'язки, що робить їх практичними для холодної пори року.

Лонгслів поло від Polo Ralph Lauren FW 2026: дивіться фото

Светр поло полюбляють за його універсальність. Для ділових зустрічей або роботи в офісі його можна комбінувати зі строгими штанами або спідницями міді, а комірець додасть образу зібраності. У повсякденних аутфітах така кофта має гармонійний вигляд із широкими темними джинсами, доповненими ковбойськими чоботами або грубими черевиками.



З чим носити светр поло восени / Фото з Pinterest

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Завдяки лаконічному крою трикотажне поло чудово підходить для багатошарових образів. Його можна одягати поверх базової білої футболки, а зверху накидати класичний тренч, оверсайз-піджак або пальто. У моді як стримані нейтральні відтінки, так і ретро-смужка чи насичені колірні блоки, які дозволяють легко освіжити осінній гардероб.



Як носити лонгслів поло у смужку восени / Фото з Pinterest

Оновлення базового верху – лише один із кроків до стильного осіннього гардероба. І светр поло може зайняти у цьому гардеробі одне з головних місць. Пропонуємо дізнатися більше про те, яке взуття буде наймоднішим цієї осені, аби підібрати ідеальну пару до нових затишних светрів.