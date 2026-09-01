Свитер-поло – это кофта или лонгслив из мягкого трикотажа с характерным отложным воротником и небольшим вырезом, который застегивается на несколько пуговиц или остается открытым. Популярность этой вещи вернулась благодаря свежим показам мировых брендов, которые интерпретировали эстетику классического спорта и стиля семидесятых, пишет Harper's Bazaar. Лонгсливы-поло изготавливают из мягкой шерсти, кашемира или фактурной вязки, что делает их практичными для холодного времени года.

Поло с длинным рукавом от Polo Ralph Lauren FW 2026: смотрите фото

Свитер-поло любят за его универсальность. Для деловых встреч или работы в офисе его можно сочетать со строгими брюками или юбками миди, а воротник придаст образу собранности. В повседневных нарядах такая кофта гармонично смотрится с широкими темными джинсами, дополненными ковбойскими сапогами или грубыми ботинками.



С чем носить свитер-поло осенью / Фото с Pinterest

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Благодаря лаконичному крою трикотажное поло прекрасно подходит для многослойных образов. Его можно надевать поверх базовой белой футболки, а сверху накинуть классический тренч, оверсайз-пиджак или пальто. В моде как сдержанные нейтральные оттенки, так и ретро-полоска или насыщенные цветовые блоки, которые позволяют легко освежить осенний гардероб.



Как носить поло с длинным рукавом в полоску осенью / Фото с Pinterest

Обновление базового верха – лишь один из шагов к стильному осеннему гардеробу. И свитер-поло может занять в этом гардеробе одно из главных мест. Предлагаем узнать больше о том, какая обувь будет самой модной этой осенью, чтобы подобрать идеальную пару к новым уютным свитерам.